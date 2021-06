Christian Eriksen heeft via zijn zaakwaarnemer voor het eerst kort van zich laten horen sinds hij zaterdag in de EK-wedstrijd van Denemarken tegen Finland onwel werd. De Deen ligt nog altijd in een ziekenhuis in Kopenhagen.

"Ik voel me beter nu, maar ik wil wel weten wat er precies is gebeurd", zegt Eriksen bij monde van zijn zaakwaarnemer Martin Schoots tegen de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. "Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik heb gekregen. Ik geef niet op."

De 29-jarige Eriksen werd aan het einde van de eerste helft tegen Finland onwel en moest op het veld worden gereanimeerd. De middenvelder kwam redelijk snel weer bij kennis en zijn toestand is stabiel, maar hij moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven.

Bondsarts Morten Boesen bevestigde zondag op een persconferentie dat Eriksen was getroffen door een hartstilstand, maar dat de oorzaak nog niet bekend is. "Dat is ook de reden dat hij nog een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven."

Volgens Boesen was Eriksen "even helemaal weg" toen hij onwel werd. "Met behulp van een defibrillator hebben we hem teruggekregen. Ik weet niet hoe dichtbij we waren om hem definitief te kwijt te raken, maar na één poging met de defibrillator was hij terug. Dat is best snel."

Eriksen sprak zelf al met de spelers van Denemarken, die zaterdag ondanks de gebeurtenissen besloten om het duel met Finland (0-1-verlies) uit te spelen. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand vervolgt het EK donderdag met een wedstrijd tegen België in Kopenhagen.