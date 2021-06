Binnenlandse en buitenlandse media zijn over het algemeen positief gestemd over de openingswedstrijd van Oranje op het EK. Oekraïne werd zondag in de Johan Cruijff ArenA met 3-2 verslagen door een laat doelpunt van Denzel Dumfries.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Oranje kwam zo met de schrik vrij, nadat Oekraïne in korte tijd terug was gekomen van een 2-0-achterstand. "De terugkeer van Nederland op het hoogste Europese podium zal lang worden gememoreerd als een spectaculaire wedstrijd waarin Nederland het zichzelf onnodig moeilijk maakte", omschrijft NRC het openingsduel. "Het elftal van Frank de Boer oogde bij vlagen kwetsbaar."

Het AD is positiever en schrijft over een droomstart voor Oranje. "Opeens moppert er niemand in Nederland meer over 5-3-2 of over de keuzes van Frank de Boer. Er valt nog genoeg op dit Oranje aan te merken, maar de weg naar de groepswinst ligt voorlopig open."

Ook de Volkskrant is te spreken over de opstelling en tactiek van De Boer. Volgens de krant was de overwinning hierdoor in zekere zin een eerbetoon aan de bondscoach, maar ook de spelers krijgen lof. Doelpuntenmakers Dumfries en Wout Weghorst worden geprezen. "Het zijn arbeiders met kolengruis aan de voeten. Werkers. Rouwdouwers. Met één overwinning zijn de achtste finales al dichtbij."

De Telegraaf ziet de knock-outfase eveneens dichtbij komen. De krant spreekt van een "zenuwslopende zege" voor het Nederlands elftal. "Vanaf het ereterras toegejuicht door koning Willem-Alexander en koningin Máxima, heeft Oranje in de krankzinnigste EK-wedstrijd tot dusver een koninklijke overwinning op Oekraïne geboekt."

256 EK-update: 'Oranje met drie punten al bijna door in de poule'

Buitenlandse media: 'Nederland laat de koning juichen'

Buitenlandse media zijn eveneens te spreken over de openingswedstrijd van het Nederlands elftal. De BBC omschreef de wedstrijd als een welkome afleiding van het incident met Christian Eriksen, die zaterdagavond op het veld een hartstilstand kreeg tijdens de wedstrijd tegen Finland. "Misschien was de spannende 3-2-zege van Nederland op Oekraïne precies wat het toernooi nodig had: iets om te vieren na een schrijnende 36 uur voor het Europese voetbal."

Ook de Britse krant The Guardian zag de wedstrijd, en met name de tweede helft, als een van de hoogtepunten van de derde dag van het EK. "De pulserende, vijf doelpunten tellende tweede helft lichtte de derde dag van het toernooi op. De bittere teleurstelling werd Oekraïne door de strot geduwd."

De Belgische krant Het Laatste Nieuws denkt dat Dumfries door zijn late treffer een mogelijke crisis bij Oranje heeft voorkomen. "75 minuten lang leek Nederland een statement te gaan maken. Oranje liep bij wijlen over Oekraïne heen. Toch gaf het in vier minuten tijd nog een 2-0-voorsprong weg, om dan in de slotfase alsnog via Dumfries de wedstrijd naar zich toe te trekken. Een gigantische mentale boost, maar niet alle twijfels verdwenen zo onder de grasmat."

De aanwezigheid van koning Willem-Alexander bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt, bijvoorbeeld in Duitse media. "Nederland laat de koning juichen", kopt de Duitse krant Bild bij een foto van de koning die werd gemaakt na het winnende doelpunt. "Na de 3-2 is hij moeilijk kalm te houden en balt hij beide vuisten."