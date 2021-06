Wout Weghorst bleef zondag bijzonder nuchter onder zijn eerste doelpunt namens het Nederlands elftal op een EK. De aanvaller was vooral opgelucht dat Oranje voorkwam dat het een 2-0-voorsprong verspeelde in de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne (3-2).

Weghorst zorgde na rust voor de 2-0. Het was zijn tweede interlandgoal, nadat hij vorige week in het oefenduel met Georgië (3-0) voor het eerst trefzeker was geweest in het shirt van Nederland. Toen sprak hij van een jongensdroom, maar zondag was hij een stuk genuanceerder.

"Doelpunt is doelpunt, hè", zei Weghorst op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. "Natuurlijk was vanavond veel en veel belangrijker, maar voor mij persoonlijk was vorige week ook hartstikke mooi. Een eerste doelpunt is toch iets unieks."

"Het gaat uiteindelijk om één ding en dat is succesvol zijn met Nederland. Vanavond ging het om het echie en het is goed dat ik met een doelpunt mijn steentje heb bijgedragen. Gescoord en gewonnen, dus ik ben tevreden. Maar ik sta ook wel in het veld voor de goals."

'Niet bang dat doelpunt zou worden afgekeurd'

Weghorst moest er nog wel even voor vrezen dat zijn doelpunt zou worden afgekeurd. Oekraïne beklaagde zich over een vermeende overtreding vlak daarvoor van Denzel Dumfries, maar scheidsrechter Felix Brych en de VAR wilden daar niet aan en er was ook geen sprake van hinderlijk buitenspel van Dumfries.

"Ik was er niet bang voor dat het doelpunt zou worden afgekeurd. Ik zag het gebeuren voor mijn neus en vond dat er niet veel aan de hand was. Het was nog wel even juichen met de rem erop, want ik wist wel dat die sowieso gecheckt zou worden."

Weghorst vormde voor de derde wedstrijd op rij een aanvalsduo met Memphis Depay. Tegen Georgië leverde Memphis nog een assist op Weghorst, maar tegen Oekraïne wisten ze elkaar niet in stelling te brengen.

"Ik heb al meermaals aangegeven dat er absoluut een klik is. We proberen elkaar zo goed mogelijk te laten renderen. Vanavond lukte dat wat minder omdat de ruimtes, vooral rond het strafschopgebied, erg klein waren. Het toernooi duurt nog lang, dus dat komt wel goed."