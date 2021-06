De 5-3-2-formatie van het Nederlands elftal werd de afgelopen weken veelvuldig bekritiseerd, maar kwam zondag in de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Oekraïne dan eindelijk tot haar recht. Met dank aan Denzel Dumfries, die uitblonk aan de rechterkant en Oranje vlak voor tijd de zege bezorgde (3-2).

Er moest zaterdag op de training een vliegtuigje aan te pas komen om bondscoach Frank de Boer ervan te weerhouden om ook op het EK te kiezen voor 5-3-2. Een spandoek met "Frank, gewoon 4-3-3" kon hem niet op andere ideeën brengen, net zoals de weinig verheffende oefenduels met Schotland (2-2) en Georgië (3-0).

En terecht, zo bleek tegen Oekraïne. Nederland speelde misschien wel de beste wedstrijd onder De Boer. Met fris en aanvallend voetbal werden er veel kansen gecreëerd. De opvallendste speler was Dumfries. De rechtsback was onvermoeibaar en kreeg zelf alleen al in de eerste helft twee enorme mogelijkheden, die hij liet liggen.

"Het is voor mij zaak om telkens goed te kijken waar ik moet lopen. Het is natuurlijk beter als ik er kom en op snelheid lig dan dat ik al in de buurt van de vijandelijke zestien sta. Ik denk dat ik daarin progressie boek", zei Dumfries, met de trofee voor 'man of the match' naast zich, op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

"Dit systeem bevalt me in elk geval wel. De bondscoach geeft me veel vertrouwen. We praten vaak met elkaar hoe ik deze positie het beste kan invullen. We besteden er veel aandacht aan op de training. Ik moet dit zien vast te houden en doorgroeien in mijn rol, want er is ook nog genoeg ruimte voor verbetering."

'Doelpunt moest een keer gaan vallen'

Dumfries, die zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij PSV en hoopt op een transfer naar het buitenland, maakte tegen Oekraïne in zijn twintigste interland zijn eerste doelpunt voor Nederland. Hij torende in de slotfase boven zijn directe tegenstander uit en kopte op fraaie wijze raak.

"Voor de wedstrijd zei Cody (Gakpo, red.) tegen me dat ik zou gaan scoren. In dit systeem kom ik veel voor de goal, dus hij moest een keer gaan vallen. Ik ben blij dat het in zo'n belangrijk duel is gebeurd. Het was niet de beste wedstrijd uit mijn carrière, maar zeker wel de mooiste. Een geweldige ontlading", aldus Dumfries.

Mede dankzij Dumfries verstomde dus de kritiek op de 5-3-2-formatie. Met Oostenrijk en Noord-Macedonië wachten voor Nederland in het restant van de groepsfase wel twee landen die kwalitatief minder zijn dan Oekraïne en dus ook meer achteruit gaan zakken. Het is de vraag hoe Oranje daar dan mee omspringt.

"Ik heb het Oranje-gezicht gezien dat ik graag wil zien, buiten de twee tegengoals die makkelijk te voorkomen waren", zei De Boer. "We hebben gedomineerd, goed druk gezet, kansen gecreëerd... Ik denk dat we trots kunnen zijn. Hopelijk kunnen we de stappen die we hebben gezet uitbreiden naar de volgende wedstrijd."

"Er wordt veel over het systeem gesproken, maar het gaat altijd om de interpretatie", vertelde Stefan de Vrij. "5-3-2 kan heel verdedigend zijn, maar ook heel aanvallend. Dat laatste hebben we vandaag laten zien. We hebben veel op de helft van de tegenstander gespeeld en de backs kwamen continu in de zestien. Denzel had er wel drie kunnen maken."