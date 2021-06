Ook bij Frank de Boer overheerst zondagavond vooral de opluchting na de 3-2-zege van het Nederlands elftal op Oekraïne in de groepsfase van het EK. De bondscoach is over het algemeen tevreden met het optreden van zijn ploeg.

"Ik heb een vrij goed Nederlands elftal gezien. Ik denk dat ze 5-3-2 behoorlijk in de smiezen hebben. Als je 2-0 voor staat, hoef je niet continu de druk vooruit te zetten. We hadden moeite met door dekken bij Oleksandr Zinchenko, dat was ook bij die vrije trap waar de 2-2 uit viel", zei De Boer tegen de NOS.

"Het waren twee tegengoals die we niet hadden moeten weggeven. Gelukkig maakte Denzel Dumfries nog een prachtige kopgoal", vervolgde De Boer, die aangaf dat hij stond te vloeken na de gelijkmaker van Oekraïne. "Het begon met een 'g' en eindigde op 'domme'."

De Boer gaf daarnaast aan dat zijn ploeg altijd wil domineren. "Er zullen ook altijd kansen komen voor een tegenstander, maar deze twee waren niet nodig geweest. Het is altijd lekker om met een overwinning te beginnen. De eerste stap is gezet naar de volgende fase, maar we krijgen niks cadeau."

Nederland gaat door de overwinning nu samen met Oostenrijk, dat met 3-1 won van Noord-Macedonië, aan de leiding in groep C. Beide landen treffen elkaar donderdag in de tweede speelronde van de groepsfase. Bij een overwinning is Oranje zo goed als zeker van de knock-outfase.