Georginio Wijnaldum is trots en opgelucht na de 3-2-overwinning van Nederland zondag op Oekraïne. De dertigjarige aanvoerder vindt wel dat Oranje zich moet verbeteren in het vasthouden van een voorsprong.

"Ik ben een trotse aanvoerder, maar dat is vooral omdat we winnen", zei Wijnaldum na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. "We spelen een goede wedstrijd, maar in tien minuten tijd geven we twee kansen en twee goals weg. Dat is vervelend. We moeten leren de wedstrijd uit te spelen."

Nederland kwam via Wijnaldum zelf en Wout Weghorst in de tweede helft op een 2-0-voorsprong, maar zag Oekraïne in het laatste kwartier via Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk langszij komen. Denzel Dumfries bezorgde Oranje vlak voor tijd alsnog de winst.

"We lieten ze terugkomen in de wedstrijd", vervolgde Wijnaldum. "Iedereen was boos en teleurgesteld, vooral na die tweede goal. We bleven vol vertrouwen zoeken naar de 3-2. Gelukkig viel die ook, maar het had zomaar anders kunnen zijn. De opluchting is er zeker, ook omdat we de wedstrijd winnen."

Wijnaldum is door de afwezigheid van Virgil van Dijk de aanvoerder van Oranje, maar benadrukt dat hij niet de enige leider is in het veld. "Je kan niet alles coachen en daar hebben we elkaar hard bij nodig. We hebben elf aanvoerders nodig in het veld zodat iedereen elkaar kan helpen."

Nederland gaat nu samen met Oostenrijk aan de leiding in groep C. Beide landen treffen elkaar donderdag in de tweede speelronde van de groepsfase. Bij een overwinning is Oranje zo goed als zeker van de knock-outfase.