Het Nederlands elftal is het EK zondag begonnen met een spectaculaire 3-2-overwinning op Oekraïne. De ploeg van bondscoach Frank de Boer kwam in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 voor, waarna de Oekraïners terugkwamen tot 2-2, maar vlak voor tijd maakte Denzel Dumfries de winnende treffer.

Oranje had halverwege al op voorsprong kunnen staan, maar Dumfries miste twee grote kansen en ook Georginio Wijnaldum en Memphis Depay kregen mogelijkheden. Vlak na rust werd het overwicht wel omgezet in treffers. Wijnaldum schoot na 52 minuten een afvallende voorzet van Dumfries binnen en Wout Weghorst tekende in de 58e minuut voor het tweede doelpunt.

Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar door goals van Andriy Yarmolenko (75e minuut) en Roman Yaremchuk (79e minuut) knokte Oekraïne zich verrassend terug tot 2-2. Het kwam toch nog goed voor Oranje. Dumfries kopte vijf minuten voor tijd de 3-2 binnen en bezorgde Oranje zo een zwaarbevochten, maar bovenal verdiende zege.

Door de overwinning is Oranje al dicht bij een plek in de achtste finales, want de nummers één en twee én de vier beste nummers drie van de in totaal zes poules gaan door.

De volgende groepswedstrijd van Oranje is donderdag en dan is Oostenrijk om 21.00 uur de tegenstander in Amsterdam. De Oostenrijkers begonnen de groepsfase maandag in Boekarest met een 3-1-overwinning op Noord-Macedonië. Op maandag 21 juni staan de laatste wedstrijden in groep C op het programma: Oostenrijk-Oekraïne en Nederland-Noord-Macedonië.

Oranje viert de openingstreffer van Georginio Wijnaldum. Oranje viert de openingstreffer van Georginio Wijnaldum. Foto: Getty Images

Spektakel in eerste minuten

Met zestienduizend toeschouwers op de tribune - het grootste aantal in de ArenA in vijftien maanden - maakten Oekraïne en vooral Oranje er een stormachtig begin van. De eerste zeven minuten gebeurde er van alles. Oekraïne viel twee keer gevaarlijk aan, maar het was Memphis die na een prachtige rush van eigen helft tot een aardig schot kwam.

Wijnaldum schoot drie minuten later over op aangeven van Dumfries, die zelf de grootste kans kreeg in de openingsfase. De opkomende rechtsback ramde de bal van dichtbij op het lichaam van doelman Heorhiy Bushchan.

Na de enerverende openingsfase werd het minder spectaculair, maar het tempo bleef hoog. Oranje was sterker, al hield de ArenA even de adem in bij een sliding van Patrick van Aanholt, die als linksback de voorkeur kreeg boven Owen Wijndal, op Yarmolenko. Scheidsrechter Felix Brych zag dat Van Aanholt de bal speelde.

In de laatste tien minuten voor rust leidde het goede spel van Oranje weer tot grote kansen. Wijnaldum volleerde vanaf zo'n 15 meter en die inzet werd ternauwernood gekeerd door Bushchan. Kort daarna was er opnieuw een enorme kans voor Dumfries. Tot ongeloof van zichzelf kopte hij een voorzet van Memphis bij de tweede paal ruim naast.

Wout Weghorst verdubbelde de voorsprong voor Oranje. Wout Weghorst verdubbelde de voorsprong voor Oranje. Foto: Getty Images

Kort na rust is het twee keer raak

Zo begon Oranje met 0-0 aan de tweede helft, waar het op voorsprong had moeten staan. In de zevende minuut na rust kwam alsnog de beloning. Keeper Bushchan onderschepte een lage voorzet van Dumfries, maar daardoor kwam de bal voor de voeten van de inlopende Wijnaldum. Met Buschan uit positie schoot de aanvoerder overtuigend raak (1-0).

Het was het eerste doelpunt van Oranje op een groot toernooi in 2.528 dagen en het duurde maar zes minuten tot het nogmaals raak was. Weer was de actie van Dumfries en ditmaal kwam de bal via een Oekraïense verdediger voor de voeten van Weghorst, die de 2-0 binnenschoot.

Door de marge van twee leek Oekraïne gebroken. Oranje ging voor meer, maar een kwartier voor tijd was het aan de andere kant ineens raak. Yarmolenko haalde uit van afstand en krulde de bal schitterend langs Maarten Stekelenburg in de linkerbovenhoek (2-1).

Plots was de spanning terug. Oranje moest oppassen en in de 79e minuut ging het weer mis. Een voorzet van Ruslan Malinovskyi werd binnen gekopt door Yaremchuk, die zijn duel won van de meeverdedigende Weghorst (2-2).

Met de gelijkmaker leek Oranje ondanks het goede spel toch slechts met één punt aan het EK te beginnen, maar het werden drie zwaarbevochten punten. Weer was er een hoofdrol voor Dumfries bij de goal. Sterker nog, de verdediger kopte vijf minuten voor tijd zelf een voorzet van invaller Nathan Aké binnen (3-2), waardoor het toch nog feest werd in de ArenA.