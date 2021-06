Kylian Mbappé was niet blij met de kritische woorden van collega-aanvaller Olivier Giroud na de oefenwedstrijd van de Fransen tegen Bulgarije van afgelopen dinsdag (3-0-zege). De Paris Saint-Germain-speler voelde zich namelijk aangesproken.

De 34-jarige Giroud, die wel twee keer scoorde tegen de Bulgaren, zei na die wedstrijd dat hij te weinig werd aangespeeld door zijn medespelers. De Chelsea-speler kon echter niet op bijval rekenen van Mbappé, die liet weten met Giroud te hebben gesproken.

"Het gaat er meer om dat hij het publiekelijk zei. Ik zag hem kort na afloop natuurlijk in de kleedkamer, daarbij feliciteerde ik hem ook met zijn goals, en toen was hij stil tegen mij", reageerde Mbappé zondag op de persconferentie in de aanloop naar Frankrijk-Duitsland van dinsdag.

"Kijk, ik ben zelf ook al even bezig: ik zou zoiets altijd gewoon zeggen tegen iemand", vervolgde Mbappé. "Maar dan blijft het wel in de kleedkamer. Daarna is het geen probleem meer. Het gevoel dat hij uitsprak, heb ik wel 365 keer gehad. Dat je denkt dat je slecht wordt bediend."

Ondanks de kritische woorden van Mbappé in de richting van Giroud, wilde de 22-jarige Fransman er geen al te grote zaak van maken. "Omdat we hier zijn om Frankrijk te vertegenwoordigen. Dat is het belangrijkste."

Frankrijk opent het EK dinsdag om 21.00 uur in München tegen Duitsland. De wereldkampioen zit ook in de poule bij Portugal en Hongarije.