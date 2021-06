Kevin De Bruyne gaat maandag de groepstraining bij België hervat. Dat liet bondscoach Roberto Martínez zondag weten in de aanloop naar de tweede wedstrijd van zijn ploeg op het EK, donderdag tegen Denemarken.

"We weten na morgen vermoedelijk wanneer we weer over Kevin kunnen beschikken", zei Martínez.

De Bruyne liep in de Champions League-finale van zijn club Manchester City tegen Chelsea (1-0-verlies) een breukje in zijn linkeroogkas op en werd zelfs geopereerd. Hij miste hierdoor zaterdag het openingsduel van de 'Rode Duivels' op het EK, waarin met 3-0 van Rusland werd gewonnen.

Tijdens die wedstrijd raakte Jan Vertonghen geblesseerd. Het is nog onduidelijk of de oud-Ajacied tegen Denemarken in actie kan komen. "Het is even afwachten. Jan heeft gelukkig een lichte blessure, maar het kan zijn dat hij een wedstrijd moet overslaan", aldus Martínez.

De Spanjaard vertelde ook dat Axel Witsel "betrokken" wordt bij de wedstrijd tegen Denemarken, maar hij wilde niet kwijt op wat voor manier. Witsel liep in januari bij Borussia Dortmund een scheur in zijn achillespees op en revalideert sindsdien. "Axel heeft net als Kevin De Bruyne afgelopen dagen veel stappen vooruit gezet", aldus Martínez.

België gaat na één speelronde aan kop in groep B en vervolgt het EK donderdag in Kopenhagen dus tegen Denemarken. De ploeg van Martínez sluit de poulefase op maandag 21 juni af tegen Finland.