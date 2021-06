Ook bij het Nederlands elftal is er geschokt gereageerd na het ineenzakken van Christian Eriksen zaterdag. Bondscoach Frank de Boer, die de Deense middenvelder meemaakte bij Ajax, schrapte vanwege de gebeurtenissen een bespreking met zijn elftal.

"Dit zijn beelden die je zo snel mogelijk wil vergeten. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met hem", zei De Boer zondag vlak voor de EK-wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne tegen de NOS.

Eriksen werd zaterdagavond onwel tijdens Denemarken-Finland (0-1) en moest op het veld gereanimeerd worden vanwege een hartstilstand. De 29-jarige Deen moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven voor onderzoek. Zijn toestand is stabiel en hij is bij kennis.

"Iedereen was in shock natuurlijk", vervolgde De Boer. "De beelden die ik zag, wil je niet zien. Het is moeilijk om naar te kijken. Het brengt herinneringen naar boven bij sommige jongens, zoals bij Matthijs de Ligt met Abdelhak Nouri (toen Nouri een hartstilstand kreeg in 2017 tijdens een oefenduel van Ajax, red.) bijvoorbeeld."

"We hadden zaterdagavond een bespreking gepland, maar die hebben we gecanceld. Het leek ons niet gepast om over voetbal te praten", besloot De Boer, die tussen december 2010 en augustus 2013 de trainer was van Eriksen bij Ajax.

De wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA is zondag om 20.45 uur begonnen.