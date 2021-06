Oostenrijk heeft zondag in de EK-groep van het Nederlands elftal een ruime zege geboekt op Noord-Macedonië. In de Roemeense hoofdstad Boekarest eindigde de wedstrijd in 3-1.

Voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic bepaalde in de negentigste minuut de eindstand, nadat Oostenrijk het vrijwel de hele wedstrijd moeilijk had gehad met Noord-Macedonië.

Invaller Michael Gregoritsch zette Oostenrijk pas tien minuten voor tijd op voorsprong. Halverwege stond het door treffers van Stefan Lainer en Goran Pandev nog gelijk.

Voor beide ploegen was de ontmoeting in Boekarest de eerste wedstrijd op het EK. Oostenrijk speelt donderdag tegen Nederland en Noord-Macedonië treft de ploeg van bondscoach Frank de Boer volgende week zondag.

Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het EK. Oranje trapt om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA af tegen Oekraïne.

De Oostenrijker Stefan Lainer draagt zijn treffer op aan Christian Eriksen. De Oostenrijker Stefan Lainer draagt zijn treffer op aan Christian Eriksen. Foto: Getty Images

Pandev één-na-oudste doelpuntenmaker op EK

Oostenrijk en Noord-Macedonië maakten er met name in de eerste helft een fraai voetbalgevecht van in de Arena Nationala. Kansen waren er over en weer en beide ploegen deden weinig voor elkaar onder.

Na ruim een kwartier gaf Marcel Sabitzer een afgemeten voorzet op Lainer, die met de binnenkant van de schoen fraai de score opende. Na zijn goal liet hij een shirt zien waarop hij steun betuigde aan Christian Eriksen, die zaterdag onwel werd tijdens de wedstrijd van Denemarken tegen Finland.

Tien minuten later zorgde Pandev voor de gelijkmaker door te profiteren van geklungel in de defensie van Noord-Macedonië. Met zijn leeftijd van 37 jaar en 321 dagen werd hij bovendien de op één na oudste doelpuntenmaker op een EK. Alleen de Oostenrijker Ivica Vastic (38 jaar en 257 dagen) was in 2008 ouder toen hij op het EK scoorde.

In de tweede helft waren er minder kansen in Boekarest en duurde het tot de 78e minuut voor er weer werd gescoord. Gregoritsch tikte een voorzet van David Alaba binnen en liet daarmee doelman Stole Dimitrievski kansloos. Arnautovic bepaalde in de laatste minuut de eindstand door Dimitrievski te omspelen en in een leeg doel binnen te tikken.