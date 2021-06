Jude Bellingham is zondag de jongste speler ooit op een EK geworden. De Engelse middenvelder viel in tijdens de groepswedstrijd tegen Kroatië en nam het record over van Jetro Willems.

Met 17 jaar en 349 dagen is Bellingham iets jonger dan toen Willems (18 jaar en 71 dagen) in 2012 tegen Denemarken speelde. De oud-PSV'er brak toen het record van Enzo Scifo, die op EK van 1984 44 dagen ouder was.

Bellingham kwam op Wembley acht minuten voor tijd in het veld voor aanvoerder Harry Kane. Engeland won zijn openingswedstrijd tegen Kroatië met 1-0 dankzij een doelpunt van Raheem Sterling.

Bellingham is niet de jongste speler op dit EK. De Pool Kacper Kazlowski is nog 3,5 maanden jonger dan de middenvelder van Borussia Dortmund.

Engeland speelt komende vrijdag in Glasgow in de volgende groepswedstrijd tegen Schotland. De ploeg van Southgate sluit de poulefase op dinsdag 22 juni af tegen Tsjechië.