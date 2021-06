Raheem Sterling had voor de groepswedstrijd van Engeland al het gevoel dat hij zou gaan scoren op Wembley. De aanvaller van Manchester City kroonde zich zondag tot matchwinner in het met 1-0 gewonnen duel met Kroatië.

"Dit voelt echt goed", jubelde Sterling na afloop van de wedstrijd. "En eerlijk gezegd had ik het beloofd: ik wist dat ik zou scoren als ik op Wembley zou spelen."

Ook was de 26-jarige Sterling lovend over Kalvin Phillips, die het doelpunt vroeg in de tweede helft voorbereidde. "Zijn voorbereidende actie was briljant. Het succes komt voor een groot deel op zijn naam. Ik was gelukkig net op tijd om het beslissende tikje te geven."

"Maar het belangrijkste is dat we hebben gewonnen", vervolgde Sterling. "Dat is het enige wat telt. We hebben goed gespeeld en dit geeft veel vertrouwen. Nu moeten we snel de volgende stap zetten door ook het tweede duel te winnen."

Engeland won bovendien voor het eerst zijn openingswedstrijd op een EK. 'The Three Lions' hadden bij de voorgaande negen edities van de Europese titelstrijd nog nooit hun eerste duel gewonnen.

Engeland viert de treffer van Raheem Sterling. Foto: Getty Images

Southgate: 'Onder moeilijke omstandigheden heel goed gespeeld'

Ook bondscoach Gareth Southgate was tevreden over het spel van zijn ploeg. "Ik denk dat we onder deze moeilijke omstandigheden heel goed hebben gespeeld. Het was erg warm en dat maakte het er niet gemakkelijker op."

"Toch hebben we het duel grotendeels gedomineerd", aldus Southgate. "Het is mooi dat we deze overwinning aan onze fans en aan ons land kunnen geven. Wij hadden vandaag de controle over de wedstrijd en hebben vrijwel geen kans weggegeven."

Engeland speelt komende vrijdag in Glasgow in de volgende groepswedstrijd tegen Schotland. De ploeg van Southgate sluit de poulefase op dinsdag 22 juni af tegen Tsjechië.