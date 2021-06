Engeland heeft zondag voor het eerst in de geschiedenis de openingswedstrijd op een EK gewonnen. Dankzij een doelpunt van Raheem Sterling won de ploeg van bondscoach Raheem Sterling op Wembley met 1-0 van Kroatië.

Het winnende doelpunt van Sterling viel in de 57e minuut, nadat Phil Foden in de eerste helft nog de paal had geraakt. Het was voor de aanvaller van Manchester City zijn eerste doelpunt op een eindtoernooi. Hij had daar dertien interlands voor nodig.

Engeland had bij de voorgaande negen edities van een EK nog nooit de openingswedstrijd gewonnen. 'The Three Lions' kwamen niet verder dan vijf gelijke spelen en vier nederlagen. Daarmee was Engeland het land met de meeste EK-deelnames zonder een openingswedstrijd te winnen.

Engeland brak bovendien een record met het inbrengen van Jude Bellingham, die de jongste EK-speler aller tijden werd. Met zijn 17 jaar en 349 dagen onttroonde de middenvelder van Borussia Dortmund de Nederlander Jetro Willems, die met zijn 18 jaar en 71 dagen op het EK van 2012 het record in handen had.

Door de overwinning op Kroatië gaat Engeland voorlopig aan de leiding in groep D. Maandag om 15.00 uur gaat de andere wedstrijd in de poule van start, tussen Schotland en Tsjechië. Engeland speelt komende vrijdag de volgende groepswedstrijd, tegen Schotland.

Sterling viert zijn doelpunt met zijn ploeggenoten en de 22.500 aanwezige toeschouwers op Wembley. Sterling viert zijn doelpunt met zijn ploeggenoten en de 22.500 aanwezige toeschouwers op Wembley. Foto: Getty Images

Engeland domineert tegen Kroatië

Voor het oog van 22.500 toeschouwers domineerde Engeland vanaf de aftrap op Wembley tegen Kroatië, dat op het WK van 2018 nog de finale verloor van Frankrijk. Foden was na vijf minuten al dicht bij de openingstreffer, maar zijn fraaie krulschot eindigde op de binnenkant van de paal.

Engeland bleef de wedstrijd controleren, maar kwam voor rust amper tot kansen. Kroatië was aan de andere kant niet bij machte om de Engelse defensie aan het wankelen te brengen, waardoor er bij rust een logische 0-0 op het scorebord stond.

Het doelpunt van Sterling in de 57e minuut brak de wedstrijd na rust volledig open. De aanvaller van Manchester City werd op maat bediend door Kalvin Phillips en schoof de bal bekeken onder de Kroatische doelman Dominik Livakovic door: 1-0.

Engeland verzuimde in het resterende half uur om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Aanvoerder Harry Kane had de 2-0 bij de tweede paal voor het binnenglijden, maar raakte de bal verkeerd en botste hard op het aluminium. Ook Sterling verspeelde een grote kans op zijn tweede treffer, maar het stond de eerste zege van Engeland in de openingswedstrijd op een EK niet in de weg.