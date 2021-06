Denemarken heeft er spijt van dat het de EK-wedstrijd tegen Finland (0-1-nederlaag) zaterdag heeft uitgespeeld. Aan het einde van de eerste helft moest Christian Eriksen op het veld gereanimeerd worden.

"Het was een heel moeilijke situatie, dat wil ik echt benadrukken. Maar achteraf was het niet juist dat we de wedstrijd gespeeld hebben", zei bondscoach Kasper Hjulmand zondagmiddag op een persconferentie.

De wedstrijd lag zaterdag bijna twee uur stil, nadat de 29-jarige Eriksen onwel werd. Nadat de middenvelder vanuit het ziekenhuis via een videoverbinding zijn ploeggenoten had toegesproken, speelden zij de resterende 48 minuten nog uit.

"Als ik zie hoe de spelers er vandaag emotioneel aan toe zijn, dan denk ik dat dit niet de goede beslissing was", zegt Hjulmand. "Ze zijn in shock of hebben trauma opgelopen. Ze wisten niet zeker of een van hun beste vrienden het zou overleven."

36 Fans scanderen naam van naar ziekenhuis gebrachte Eriksen

Denemarken voelde geen druk van UEFA

De UEFA gaf Denemarken zaterdag twee opties: de wedstrijd op dezelfde avond uitspelen, of zondagmiddag om 12.00 uur. In de UEFA-reglementen staat dat een onderbroken wedstrijd binnen 24 uur afgerond dient te worden, anders volgt er een reglementaire nederlaag.

De Deense spelers kozen unaniem voor de eerste optie. Hjulmand zei dat de voetballers vermoedelijk toch de hele nacht niet hadden kunnen slapen na de schokkende gebeurtenis, en dat zondagmiddag daarom geen goede optie was.

"Ik wil duidelijk zeggen dat we geen enkele druk van de UEFA hebben gevoeld", zei de bondscoach. "Maar achteraf hadden we gewoon in de bus moeten stappen en naar het hotel moeten gaan. Dan hadden we vandaag wel verder gezien."

"Want voetbal is helemaal niet belangrijk", voegde hij daaraan toe. "Gezondheid is vele malen belangrijker, zo is gisteren bewezen."

Denemarken wil duel met België gewoon spelen

De Deense spelers krijgen psychologische bijstand en de training van zondag is geschrapt. Hjulmand sprak de hoop uit dat er maandag weer op "normale wijze" getraind kan worden.

De ploeg wil zich niet terugtrekken uit het EK. Donderdag staat in Kopenhagen de tweede groepswedstrijd tegen België op het programma. Spelers mogen voor zichzelf uitmaken of ze dat duel willen spelen.