Op de vierde dag van het EK staan weer drie wedstrijden op het programma. Spanje en Zweden, die beide met coronagevallen in de selectie kampten, beginnen het toernooi maandag in een onderling duel. Polen gaat met Robert Lewandowski voor drie punten tegen Slowakije en Schotland speelt in Glasgow tegen Tsjechië.

15.00 uur, Hampden Park in Glasgow: Schotland-Tsjechië

De Schotten hebben er 23 jaar op moeten wachten, maar eindelijk zijn ze weer actief op een eindtoernooi. Dat de Schotse ploeg er nu wél bij is, is een klein wonder te noemen. De Schotten bereikten het EK via de play-offs door zowel Israël als Servië met strafschoppen te verslaan.

Schotland heeft met spelers als Kieran Tierney (Arsenal), Andy Robertson (Liverpool) en Scott McTominay (Manchester United) een ploeg om rekening mee te houden. In een groep met Kroatië en Engeland krijgt zowel Schotland als Tsjechië maandag meteen de beste kans om drie punten te pakken.

Weetje over de wedstrijd: De defensie van Tsjechië had eigenlijk onder leiding moeten staan van Ondrej Kúdela. De 34-jarige verdediger van Slavia Praag werd echter voor tien wedstrijden geschorst, omdat hij in maart in een Europa League-duel met Rangers FC middenvelder Glen Kamara racistisch zou hebben bejegend.

Speler om in de gaten te houden: De pas achttienjarige Adam Hlozek wordt in Tsjechië gezien als het grootste talent dat het land in jaren heeft gehad. De jonge aanvaller van Sparta Praag is al twee seizoenen van grote waarde voor zijn club en scoorde afgelopen voetbaljaargang liefst vijftien keer in de competitie. Mede daarom wordt hij begeerd door tal van Europese topclubs.

De Schotten oefenden in de aanloop naar het EK tegen Oranje. De Schotten oefenden in de aanloop naar het EK tegen Oranje. Foto: Pro Shots

18.00 uur, Gazprom Arena in Sint-Petersburg: Polen-Slowakije

In Polen ging het in de aanloop naar het EK vooral over de vraag wie er naast superster Lewandowski in de spits moet worden opgesteld. Door het wegvallen van Krzysztof Piatek en oud-Ajacied Arek Milik werd bondscoach Paulo Sousa, die gelooft dat zijn ploeg het EK kan winnen, opgezadeld met een probleem. Waarschijnlijk mag Dawid Kownacki, spits van Fortuna Düsseldorf, nu rekenen op speeltijd.

Bij Slowakije draait het elftal nog altijd om Marek Hamsik, al lijkt de 33-jarige middenvelder zijn beste jaren te hebben gehad. De clubicoon van Napoli speelde de afgelopen drie maanden bij het Zweedse Göteborg en vervolgt zijn loopbaan na de zomer bij Trabzonspor.

Weetje over de wedstrijd: De Portugees Sousa is pas de tweede buitenlandse bondscoach die met Polen naar een eindtoernooi gaat. Leo Beenhakker ging hem op het EK in 2008 voor.

Speler om in de gaten te houden: Robert Lewandowski is de absolute superster van Polen op dit EK. De wereldvoetballer van het jaar was dit seizoen in alle competities goed voor 53 goals in 47 wedstrijden.

Aanvoerder Robert Lewandowski in het shirt van Polen. Aanvoerder Robert Lewandowski in het shirt van Polen. Foto: Pro Shots

21.00 uur, Estadio La Cartuja de Sevilla in Sevilla: Spanje-Zweden

Zowel Spanje als Zweden kende een tumultueuze voorbereiding op het EK. Een positieve coronatest voor Sergio Busquets zorgde voor paniek bij de Spaanse bondscoach Luis Enrique, die een parallelle bubbel van spelers samenstelde.

Uit angst voor verdere besmettingen speelde Spanje de laatste oefenwedstrijd tegen Litouwen zelfs met het volledige onder 21-team, waardoor de ploeg van Enrique slechts met één oefenwedstrijd aan het toernooi begint. De parallelle bubbel bleek overigens niet nodig: op een valspositieve test van Diego Llorente na kwamen er geen besmettingen meer bij.

Ook de nationale ploeg van Zweden werd getroffen door het coronavirus. Bij de ploeg van bondscoach Janne Andersson werden Juventus-aanvaller Dejan Kulusevski en Mattias Svanberg positief getest. Uit voorzorg verblijft onder anderen AZ-aanvaller Jesper Karlsson in een aparte bubbel en mag hij hopen op EK-minuten.

Weetje over de wedstrijd: Het elftal van Zweden had volledig moeten draaien om de 39-jarige Ibrahimovic, maar een knieblessure zette een maand voor het begin van het EK een streep door zijn toernooi.

Speler om in de gaten te houden: De 27-jarige centrale verdediger Aymeric Laporte maakte enkele weken geleden pas zijn debuut in het shirt van Spanje. Desondanks lijkt hij, mede door de afwezigheid van Sergio Ramos, na zijn sterke seizoen bij Manchester City direct een belangrijke schakel in de defensie van bondscoach Enrique.