De toestand van Christian Eriksen is zondagmiddag nog altijd stabiel. De Deense middenvelder moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven voor onderzoek, nadat hij zaterdagavond onwel was geworden op het veld.

"Vandaag heb ik een paar keer met Christian gesproken, hij is nog steeds stabiel en het gaat oké met hem gezien de omstandigheden", zei de Deense bondsarts Morten Boesen zondagmiddag op een persconferentie.

Bij de persconferentie waren behalve Boesen ook sportief directeur Peter Møller van de Deense bond en bondscoach Kasper Hjulmand aanwezig. De training van Denemarken van zondag werd geschrapt.

"Christian heeft ook vandaag contact gehad met de andere spelers. Hij moet voor onderzoek en observatie in het ziekenhuis blijven. De eerste onderzoeken geven een positief beeld", vertelde de bondsarts.

De dokter sprak op de persconferentie zijn dank uit voor alle hulp die hij zaterdag kreeg bij de behandeling van Eriksen. "Op het veld en ziekenhuis zijn we geweldig geholpen. Ook de spelers hebben ons goed bijgestaan door een cirkel om hem heen te vormen, zodat we ons werk rustig konden doen."