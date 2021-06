De toestand van Christian Eriksen is zondagmiddag nog altijd stabiel. De Deense middenvelder moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven voor onderzoek, nadat hij zaterdagavond onwel was geworden op het veld. Bondsarts Morten Boesen bevestigde op een persconferentie dat Eriksen kampte met een hartstilstand.

"Vandaag heb ik een paar keer met Christian gesproken, hij is nog steeds stabiel en het gaat oké met hem gezien de omstandigheden", zei Boesen.

"Het was een hartstilstand en hij was even helemaal weg. Met behulp van een defibrillator hebben we hem terug gekregen. Ik weet niet hoe dichtbij we waren om hem definitief te verliezen, maar na één poging met de defibrillator was hij terug. Dat is best snel."

Bij de persconferentie waren behalve Boesen ook sportief directeur Peter Møller van de Deense bond en bondscoach Kasper Hjulmand aanwezig. De training van Denemarken van zondag werd geschrapt.

"Christian heeft ook vandaag contact gehad met de andere spelers. Hij moet voor onderzoek en observatie in het ziekenhuis blijven. De eerste onderzoeken geven een positief beeld", vertelde de bondsarts.

Oorzaak onwel worden Eriksen nog onduidelijk

De dokter heeft nog geen idee wat de oorzaak is van het onwel worden van Eriksen. "Op dit moment weten we dat nog niet. Dat is ook de reden dat hij nog een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven."

De dokter sprak op de persconferentie zijn dank uit voor alle hulp die hij zaterdag kreeg bij de behandeling van Eriksen. "Op het veld en ziekenhuis zijn we geweldig geholpen. Ook de spelers hebben ons goed bijgestaan door een cirkel om hem heen te vormen, zodat we ons werk rustig konden doen."

Bondscoach hoopt dat 'normale wereld' maandag terugkeert

Bondscoach Hjulmand, die Eriksen zondag weer had zien lachen, spreekt van een grote opluchting. "Dat maakte een groot verschil voor mij. Nu ik hem gezien heb, voel ik me goed genoeg om hier weer te zitten."

De trainer vertelde dat Eriksen geen herinnering had van wat er gebeurd was. De middenvelder wenste zijn ploeggenoten veel succes in de rest van het toernooi.

Een kleine twee uur nadat Eriksen onwel was geworden, werd de wedstrijd tussen Denemarken en Finland hervat. Denemarken verloor met 1-0. "Ik ben trots op de spelers, de staf en iedereen rondom het team."

De spelers krijgen zondag de gelegenheid om de situatie te verwerken. Er zijn psychologen in het spelershotel. "Ik hoop dat de normale wereld vanaf maandag terugkeert", zei de bondscoach. "Dan gaan we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijd tegen België van donderdag. Elke speler mag beslissen of hij dat duel wil spelen."

Directeur Möller vertelde dat Eriksen zondag alweer opgewekt was. "Dat heeft de andere spelers heel erg goed gedaan, na alle onzekerheid van zaterdag. Gezien de omstandigheden gaat het gelukkig heel goed met hem."