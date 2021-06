Maarten Stekelenburg is de oudste speler ooit van het Nederlands elftal die in actie is gekomen tijdens een eindronde. De doelman brak zondag tijdens de eerste wedstrijd van Oranje op het EK tegen Oekraïne een leeftijdsrecord van Edwin van der Sar.

Van der Sar was in de verloren kwartfinale van het EK van 2008 tegen Rusland (1-3) 37 jaar en 236 dagen oud. Stekelenburg is zondag 38 jaar en 264 dagen en kan het record dus in de loop van dit EK nog scherper zetten.

Stekelenburg is de op vier na oudste speler ooit op een EK, na de Hongaar Gábor Király (40 jaar en 86 dagen), de Duitser Lothar Matthäus (39 jaar en 91 dagen), de Deen Morten Olsen (38 jaar en 308 dagen) en de Engelsman Peter Shilton (38 dagen en 271 dagen).

Zaterdag werd al duidelijk dat Stekelenburg de eerste doelman van Oranje is op dit EK. Hij krijgt de voorkeur boven Tim Krul en Marco Bizot. Normaal gesproken zou waarschijnlijk Jasper Cillessen keepen, maar hij werd uit de selectie gezet vanwege een positieve coronatest.

Maarten Stekelenburg bij zijn Oranje-debuut in 2004 tegen Liechtenstein. Maarten Stekelenburg bij zijn Oranje-debuut in 2004 tegen Liechtenstein. Foto: Pro Shots

Boschker oudste speler ooit van Oranje

De Oekraïense internationals Georgiy Sudakov en Illya Zabarnyi waren nog niet eens geboren toen Stekelenburg in augustus 2002 debuteerde bij Ajax. Sander Boschker is met 39 jaar en 224 dagen nog steeds de oudste speler ooit van Oranje.

Stekelenburg, Tim Krul en Luuk de Jong zijn de enige spelers van het huidige Oranje die al eens een EK meemaakten. Stekelenburg, Krul, Daley Blind, Stefan de Vrij, Joël Veltman, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay waren er al eens bij op een WK.

Nederland versloeg Oekraïne zondag in de Johan Cruijff ArenA met 3-2. Er waren zestienduizend toeschouwers aanwezig in het stadion. Zij hebben een negatieve coronatest moeten overleggen.