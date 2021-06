Het Nederlands elftal begint zondag in Amsterdam verrassend met Patrick van Aanholt in de basisopstelling aan de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Oekraïne. De linksback krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal.

Wijndal speelde nog in de voorgaande twee oefenduels, met Schotland (2-2) en Georgië (3-0-zege), maar maakte daarin geen overtuigende indruk in de bekritiseerde 5-3-2-formatie waaraan bondscoach Frank de Boer vasthoudt. Van Aanholt moest toen genoegen nemen met een invalbeurt.

Zaterdag werd al duidelijk dat Maarten Stekelenburg de eerste doelman is op dit EK. Hij krijgt de voorkeur boven Tim Krul en Marco Bizot. Normaal gesproken zou waarschijnlijk Jasper Cillessen keepen, maar hij werd uit de selectie gezet vanwege een positieve coronatest.

Verder is er tegen Oekraïne een basisplaats voor Jurriën Timber. De verdediger speelt mede doordat Matthijs de Ligt ontbreekt vanwege een liesblessure, die hij vorige week opliep tijdens het trainingskamp in Portugal. De Boer rekent erop dat De Ligt er in de volgende wedstrijd wel weer bij is.

Naast Timber staan tegen Oekraïne Stefan de Vrij en Daley Blind centraal achterin, Denzel Dumfries en Van Aanholt zijn de backs, Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum bezetten het middenveld en Wout Weghorst en Memphis Depay fungeren als aanvallers.

207 EK-update: 'De tijd van wodka is verleden tijd bij Oekraïne'

Zinchenko heeft basisplaats bij Oekraïne

Bij Oekraïne is er een basisplaats voor Oleksandr Zinchenko, de linksback van Manchester City die in het verleden werd verhuurd aan PSV. Bondscoach Andriy Shevchenko beschikt over een sterke lichting. In de kwalificatiereeks werd er tot twee keer toe niet verloren van Frankrijk.

Nederland-Oekraïne vangt zondag om 21.00 uur aan in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Er zijn zestienduizend toeschouwers welkom in het stadion. Zij hebben een negatieve coronatest moeten overleggen.

Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de overige twee landen in groep C. Oostenrijk won eerder op zondag met 3-1 van Noord-Macedonië door twee late doelpunten. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales.

Nederland neemt het donderdag op tegen Oostenrijk en volgende week maandag tegen Noord-Macedonië. Ook die wedstrijden worden afgewerkt in Amsterdam. Mocht Oranje doorgaan, dan moet de ploeg van De Boer vanaf de achtste finales door Europa reizen.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, F. de Jong, Wijnaldum; Weghorst, Memphis.

Opstelling Oekraïne: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.