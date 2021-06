De Deense oud-topvoetballer Michael Laudrup heeft forse kritiek geuit op de UEFA. Hij vindt dat Denemarken de wedstrijd tegen Finland (0-1-nederlaag) niet uit had moeten spelen, nadat Christian Eriksen op het veld onwel was geworden.

"De spelers kregen een keuze die geen keuze is", zegt Laudrup (links op de foto, naast broer Brian) tegen de Deense omroep TV2. Samen met zijn broer is de 56-jarige oud-speler van onder meer Juventus, Real Madrid, FC Barcelona en Ajax ambassadeur van de EK-wedstrijden in Kopenhagen.

"De optie was: speel vanavond, of zondag om 12.00 uur. Ik vind niet dat dit een keuze is. De UEFA had gewoon moeten zeggen: 'We spelen vanavond niet meer, dan gaan we later kijken wat de mogelijkheden zijn'."

De wedstrijd in Kopenhagen werd zaterdagavond hervat, een kleine twee uur nadat Eriksen op het veld gereanimeerd moest worden. Nadat de middenvelder vanuit het ziekenhuis via een videoverbinding met zijn teamgenoten had gesproken, speelden zij de resterende 48 minuten uit.

36 Fans scanderen naam van naar ziekenhuis gebrachte Eriksen

'Ondoenlijk om zondagmiddag te spelen'

De Deense oud-doelman Peter Schmeichel liet zich tegenover BBC Radio in vergelijkbare woorden uit als die van Laudrup. "Er is iets vreselijks gebeurd en de UEFA geeft de spelers de keuze om de wedstrijd uit te spelen of een dag later terug te komen. Wat is dat voor een keuze?"

"De UEFA had beter wat medeleven kunnen tonen en later met een oplossing moeten komen. De wedstrijd was totaal irrelevant. Hoe kun je zo'n wedstrijd nog spelen?", vraagt de vader van de huidige Deense doelman Kasper Schmeichel zich af.

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand bevestigt het verhaal van Laudrup en Schmeichel dat zijn spelers twee opties kregen. Er werd unaniem gekozen om het duel zaterdagavond uit te spelen.

"Het zou voor ons ondoenlijk zijn geweest om zondag aan het begin van de middag te spelen. De spelers zouden waarschijnlijk de hele nacht niet kunnen slapen door wat er is gebeurd", zei Hjulmand zaterdagavond.

Diepgeraakte Kjaer liet zich wisselen

Aanvoerder Simon Kjaer liet zich in de tweede helft wisselen, omdat hij met zijn hoofd niet bij de wedstrijd was. De verdediger verleende eerste hulp op het veld nadat Eriksen was ingestort en ving ook diens partner in het stadion op.

Kjaer en Eriksen onderhouden een goede band. Ze spelen beiden in Milaan, voor de rivaliserende clubs AC Milan en Internazionale.

"We kunnen wel zeggen dat Kjaer diepgeraakt was", vertelt Kjulmand. "Hij twijfelde of hij door kon spelen, maar heeft het geprobeerd. Dat hij het toch niet aankon, is volkomen begrijpelijk."

"Ik kan me maar moeilijk voorstellen dat ik deze wedstrijd zelf had moet spelen", zei de bondscoach. "Simpelweg omdat de emoties overweldigend waren."

'Het zijn profvoetballers, maar bovenal mensen'

De Deense spelers krijgen slachtofferhulp aangeboden om de gebeurtenis te verwerken. "Het zijn professionele voetballers, maar bovenal zijn het mensen", zegt Kristoffer Novrup Henriksen, de sportpsycholoog van de Deense ploeg. "Zij zullen op dezelfde manier reageren als andere mensen bij een dergelijke traumatische ervaring."

De training van Denemarken die zondagmiddag gepland stond, is uitgesteld. Donderdag staat opnieuw in Kopenhagen de tweede groepswedstrijd op het EK op het programma, tegen België.