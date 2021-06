Timothy Castagne komt dit EK niet meer in actie. De 25-jarige Belg viel zaterdagavond in het duel met Rusland (3-0-zege) uit met een dubbele breuk in zijn oogkas.

"Het is klaar voor hem. Het is heel slecht nieuws en moeilijk om te zien dat Timothy al uit het toernooi ligt", zei de Belgische bondscoach Roberto Martínez na de wedstrijd in Sint-Petersburg.

België kon tegen de Russen al niet beschikken over Kevin De Bruyne en Axel Witsel. Waarschijnlijk zullen de twee middenvelders wel inzetbaar zijn in de tweede groepswedstrijd van België.

Opmerkelijk genoeg liep ook De Bruyne een breukje in de oogkas op. Hij liep die kwetsuur op in de finale van de Champions League.

Blessure Vertonghen valt mee

Ook Jan Vertonghen raakte tegen Rusland geblesseerd, maar volgens Martínez is de blessure niet ernstig. "Hij heeft een enkelblessure opgelopen en we kijken het de komende 48 uur aan. Maar ik denk niet dat het al te serieus is."

Verdediger Castagne moest zaterdag halverwege de eerste helft gewisseld worden. De speler van Leicester City was even daarvoor hard in botsing gekomen met een tegenstander.

België treedt donderdag aan tegen Denemarken en neemt het in groep B ook nog op tegen Finland.