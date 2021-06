De Portugees João Cancelo mist het EK doordat hij positief is getest op het coronavirus. Diogo Dalot is zondagochtend als vervanger opgeroepen.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De Portugese selectie werd zaterdag onderworpen aan een PCR-test. Cancelo, die uitkomt voor Manchester City, werd als enige positief getest en is in isolatie geplaatst.

Dalot, die afgelopen seizoen door Manchester United werd verhuurd aan AC Milan, is zijn vervanger in de EK-selectie. De verdediger was onlangs met Portugal actief op het EK onder 21, waarin het team de finale verloor van Duitsland.

De 27-jarige Cancelo is een vaste waarde in het elftal van Portugal. Hij heeft 27 interlands achter zijn naam en kan als links- en rechtsback uit de voeten.

Portugal is niet het eerste land dat tijdens dit EK getroffen wordt door het coronavirus. Ook bij Spanje, Zweden en Rusland raakten spelers besmet. Oranje-doelman Jasper Cillessen werd buiten de selectie gelaten, omdat hij positief was getest.

Het EK begint voor titelverdediger Portugal dinsdag met een wedstrijd tegen Hongarije. Daarna staan er duels met Duitsland en wereldkampioen Frankrijk op het programma in de 'groep des doods'.