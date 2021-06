Jesper Kjaergaard, de cardioloog die Christian Eriksen behandelt in het Rigshospitalet in Kopenhagen, zegt dat de Deense voetballer weer op de been kan komen. Eriksen werd zaterdag onwel tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland (0-1-nederlaag) en moest op het veld gereanimeerd worden.

De 29-jarige Eriksen moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven voor onderzoek. Zijn toestand is stabiel en hij is bij kennis.

De Deense bond laat zondagochtend in een verklaring weten dat er opnieuw contact is geweest met Eriksen. De andere spelers in de EK-selectie hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.

"We onderzoeken of een hartstilstand zijn bewusteloosheid heeft veroorzaakt", zegt Kjaergaard tegen de Deense omroep TV2. "Het beeld dat we nu hebben, komt daarmee overeen."

"Zodra we hebben onderzocht of er sprake is geweest van een hartstilstand, kunnen we een echo laten maken om te zien of er een afwijking in de hartslag is", legt de cardioloog uit.

"Ik denk dat hij zeker weer op de been komt", zegt Kjaergaard. "Als het een hartaanval was, dan is het een gunstig teken dat hij nu al goed bij kennis is."

Eerder op zondag liet de Londense cardioloog Sanjay Sharma al weten dat er bij Eriksen in zijn periode bij Tottenham Hotspur (2013 tot en met 2019) nooit iets afwijkends was geconstateerd. Sharma onderzocht alle spelers van Tottenham jaarlijks. Giuseppe Marotta, voorzitter van Eriksens huidige club Internazionale, meldde dat de speler niet besmet is geweest met het coronavirus en dat hij evenmin een vaccin heeft gehad.

'Hartaanval kan veroorzaakt worden door inspanning'

Volgens de cardioloog zijn hartaanvallen zeer zeldzaam voor mensen van de leeftijd van Eriksen, al komen ze onder topsporters weleens voor. "Er zijn sporters die zomaar bloedstolsels in hun hart krijgen of hartritmestoornissen hebben. Dat is moeilijk te zien, maar kan worden veroorzaakt door zware lichamelijke inspanning."

"Als er een bloedstolsel in het hart is, gaat dat vaak gepaard met pijn in de borst en ander ongemak. Bij hartritmestoornissen zijn er geen waarschuwingssignalen en raakt de persoon onmiddellijk bewusteloos."

De wedstrijd in Kopenhagen lag zaterdag bijna twee uur stil nadat Eriksen onwel was geworden. Nadat de oud-speler van Ajax zijn teamgenoten via een videoverbinding had toegesproken, speelden zij de wedstrijd uit.

De Deense ploeg heeft zijn mediasessie voor zondag geschrapt. Een training die om 12.00 uur zou beginnen, is uitgesteld.