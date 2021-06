De Deense ploeg geeft zondag om 15.00 uur een persconferentie, nadat middenvelder Christian Eriksen zaterdagavond op het veld onwel werd. De training van de selectie die zondag om 12.00 uur op het programma stond is geschrapt.

Eerder op zondag werd nog gemeld dat alle media-activiteiten van zondag waren geschrapt. Aan het begin van de middag werd er alsnog een persconferentie aangekondigd. Daarbij zullen de bondsarts en de directeur van de voetbalbond aanwezig zijn.

In een verklaring (zie hieronder) meldt de Deense bond dat er gesproken is met de 29-jarige Eriksen. Zijn toestand is stabiel en hij moet nog zeker enkele dagen in het Rigshospitalet in Kopenhagen blijven voor onderzoek.

Na een onderbreking van bijna twee uur werd de EK-wedstrijd tegen Finland (1-0-nederlaag) alsnog uitgespeeld. De UEFA gaf de Deense spelers twee keuzes: of de wedstrijd 's avonds nog uitspelen, of zondag om 12.00 uur. De spelers kozen unaniem voor de eerste optie.

Deense bondsarts is medische hulp dankbaar

De Deense bondsarts Morten Boesen verscheen zaterdagavond op de persconferentie na de wedstrijd om zijn verhaal te doen. "Het was al snel duidelijk dat hij niet bij bewustzijn was. Toen we bij hem aankwamen, lag hij op zijn zij. Hij ademde en had een polsslag. Vrij snel veranderde het beeld en toen begonnen we met reanimeren."



Boesen is dankbaar voor de assistentie die de medische staf van Denemarken kreeg. "De hulp van de stadiondokter en de hulpdiensten was fantastisch. We kregen Christian snel weer bij kennis en hij sprak weer met mij voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht."

Bondscoach Hjulmand sprak na de wedstrijd van "een heel, heel zware avond". "We zijn eraan herinnerd wat het belangrijkste is in het leven. Dat zijn betekenisvolle relaties met familie en vrienden. Ik heb een spelersgroep die ik niet genoeg kan prijzen. Ik kan niet trotser zijn op deze groep mensen", sprak de Deense trainer.

"Onze gedachten zijn bij Christian en zijn familie. Hij is een van de beste spelers die ik ken. En dan kan ik zeggen dat hij een nog beter mens is."