Simon Kjaer heeft zaterdag veel lof gekregen voor de manier waarop hij handelde nadat zijn teamgenoot Christian Eriksen in elkaar zakte tijdens de EK-wedstrijd Denemarken-Finland. De Deense aanvoerder viel op door zijn heldhaftige optreden.

Kjaer was er als eerste bij om te zorgen dat Eriksen zijn tong niet inslikte, gebaarde zijn ploeggenoten om een kring om de middenvelder te vormen op het moment dat hij gereanimeerd werd en troostte Eriksens vriendin, die overstuur aan de rand van het veld stond.

Zijn optreden kwam de 32-jarige Kjaer, die zijn ploeg na de lange onderbreking ook weer het veld op leidde, internationaal op veel lof en bewondering te staan op sociale media.

Kjaer werd in de 63e minuut gewisseld, omdat hij emotioneel stuk zat. "Hij was diep, diep, diep geraakt. Hij twijfelde al of hij verder wilde spelen en waagde het erop", zei bondscoach Kasper Hjulmand na de wedstrijd.

"Hij kon het uiteindelijk niet en dat is volkomen begrijpelijk. Ik zou me zelf totaal niet voor kunnen stellen om een wedstrijd te spelen bij zulke overweldigende emoties. Simon en Christian zijn echt heel goede vrienden."

Denemarken verloor de wedstrijd met 0-1. Joel Pohjanpalo scoorde vlak voor de wissel van Kjaer en bezorgde de Finnen daarmee de eerste overwinning ooit op een EK.