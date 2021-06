Romelu Lukaku was zaterdag met twee goals de man van de wedstrijd bij de 3-0-zege van België op Rusland op het EK, maar de spits was met zijn gedachten vooral bij zijn Internazionale-ploeggenoot Christian Eriksen.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Ik heb veel tranen gelaten voor de wedstrijd", zei Lukaku na het duel in Sint-Petersburg tegen Sporza. "Het was heel moeilijk om mij te focussen op dit duel. Ook Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Nacer Chadli hadden het zeer moeilijk. We kennen Christian heel goed."

De 29-jarige Eriksen zakte eerder op zaterdag ineen tijdens het duel Denemarken-Finland. Hij werd gereanimeerd op het veld en ligt inmiddels buiten levensgevaar in een ziekenhuis in Kopenhagen.

Lukaku droeg zijn eerste treffer tegen Rusland op aan de Deense oud-Ajacied. De Belgische aanvaller liep na de 1-0 in de tiende minuut naar de camera en zei: "Chris, sterkte jongen. I love you."

"Ik was vanzelfsprekend heel bang", aldus Lukaku. "Gelukkig lijkt het goed met Christian te gaan. Ik ga hem zeker een berichtje sturen, maar hij hoeft niet meteen te antwoorden. Ik hoop dat hij gezond wordt, voor zijn twee kinderen die hem nodig hebben. En voor ons als ploeg, ook al klinkt dat egoïstisch."

Romelu Lukaku maakte twee goals tegen Rusland. Romelu Lukaku maakte twee goals tegen Rusland. Foto: Pro Shots

Alderweireld: 'Waren even niet met de wedstrijd bezig'

Alderweireld, die tussen 2010 en 2013 bij Ajax samenspeelde met Eriksen, zei dat de Belgische spelers het nieuws over de Deen hoorden in het hotel, vlak nadat bondscoach Roberto Martínez de opstelling voor het duel met Rusland had bekendgemaakt.

"We waren even totaal niet meer met de wedstrijd bezig. Veel jongens zien hem als een vriend", aldus Alderweireld. "In de bus hoorden we dat het beter ging met Christian en konden we de knop een beetje omzetten. We moesten toch gewoon een wedstrijd spelen."

België neemt het donderdag in zijn tweede groepsduel op tegen Denemarken.