Titelkandidaat België is het EK zaterdag begonnen met een simpele 3-0-zege op Rusland. Romelu Lukaku maakte de openingstreffer in Sint-Petersburg en droeg die goal direct op aan zijn Internazionale-ploeggenoot Christian Eriksen.

Lukaku liep na zijn doelpunt in de tiende minuut naar de camera voor een boodschap aan Eriksen. "Chris, sterkte jongen. I love you", zei de spits.

De 29-jarige Eriksen zakte eerder op zaterdag ineen tijdens het duel Denemarken-Finland. Hij werd gereanimeerd op het veld en was bij kennis en stabiel toen hij naar een ziekenhuis in Kopenhagen werd gebracht. Denemarken-Finland, uit de poule van België, werd na een pauze van zo'n twee uur uitgespeeld. De Finnen wonnen door een goal van Joel Pohjanpalo met 0-1.

De Belgen hadden in de met 27.500 fans gevulde Gazprom Arena niet heel veel te stellen met Rusland. Invaller Thomas Meunier tekende nog voor rust 2-0 en Lukaku bepaalde vlak voor tijd de eindstand met zijn tweede treffer van de avond.

België gaat na de zege aan kop in groep B. Finland heeft als nummer twee ook drie punten. Woensdag staat Finland-Rusland op het programma en donderdag speelt België tegen Denemarken.

België kende een uitstekende start van het EK. Foto: Pro Shots

Veel bekenden van Eriksen bij België

Ook het duel tussen België en Rusland werd overschaduwd door het incident met Eriksen in Kopenhagen. De Belgen hebben met oud-Ajacieden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, voormalig Tottenham Hotspur-speler Nacer Chadli en Lukaku veel goede bekenden van Eriksen in de ploeg. Toch begon de wedstrijd 'gewoon' op het geplande tijdstip van 21.00 uur.

Lukaku had maar tien minuten nodig om de Belgen op voorsprong te zetten. De spits, die in buitenspelpositie stond, kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten door mislukt wegwerken van de Russische verdediger Andrey Semenov en maakte geen fout in de afwerking.

België moest het doen zonder de geblesseerde middenvelders Kevin De Bruyne en Axel Witsel, terwijl aanvoerder Eden Hazard niet fit genoeg was voor een basisplaats. Halverwege de eerste helft viel rechtsback Timothy Castagne ook nog uit na een botsing met Daler Kuzyaev. De rechtsback heeft twee breukjes in zijn oogkas en kan dit EK waarschijnlijk niet meer spelen.

Meunier kwam in het veld voor Castagne en hij vond al na zeven minuten het net. De Russische keeper Anton Shunin tikte een voorzet zo in de voeten van de speler van Borussia Dortmund, die van een meter of 9 raak schoot. Meunier is de eerste invaller ooit die in eerste helft van een EK-duel scoort.

De wedstrijd was daarmee wel beslist, waardoor er in de tweede helft niet veel meer te beleven was. Eden Hazard viel in de 72e minuut nog in, waarna Lukaku op aangeven van Meunier in de 88e minuut voor het slotakkoord zorgde: 3-0. Het was de 62e interlandgoal van de 93-voudig international.