De Deense bondscoach Kasper Hjulmand zit er helemaal doorheen na de zeer emotionele EK-wedstrijd van zaterdag tegen Finland. Het duel werd aan het einde van de eerste helft stilgelegd toen Christian Eriksen in elkaar zakte.

Eriksen ging naar de grond op het moment dat hij een bal wilde aannemen, werd op het veld gereanimeerd en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er werd besloten de wedstrijd uit te spelen toen duidelijk was dat het naar omstandigheden goed gaat met de spelmaker.

"Het was een heel zware avond, waarop we er allemaal aan zijn herinnerd wat het belangrijkste is in het leven. Het gaat om waardevolle relaties met degenen die dicht bij je staan. Al onze gedachten zijn bij Christian en zijn familie", zei Hjulmand, die zijn tranen niet kon bedwingen en als enige Deen een reactie gaf.

Er werd besloten om verder te spelen nadat Eriksen daar vanuit het ziekenhuis met zijn ploeggenoten over sprak. De andere optie was om de wedstrijd zondag om 12.00 uur te hervatten.

Christian Eriksen werd in het bijzijn van zijn medespelers gereanimeerd.

'Sommige spelers zaten helemaal stuk'

Hjulmand is vol bewondering over de keuze van zijn spelers om het duel nog dezelfde avond af te maken. "Het is niet te doen om met zulke gevoelens een wedstrijd te spelen", zei hij.

"Echt, sommige spelers zaten helemaal stuk. Ze waren emotioneel uitgeput. We hebben nog geprobeerd om te winnen. Ik vind het ongelooflijk dat ze het konden opbrengen om de wedstrijd af te maken."

Volgens Hjulmand hebben zijn spelers zich op de onwerkelijke avond van hun allerbeste kant laten zien. "Ik kan ze niet genoeg prijzen en kan niet trotser zijn op het feit dat ze zo goed voor elkaar zorgen. Ze wilden niks doen voordat ze wisten dat Christian bij bewustzijn was en dat het goed met hem ging."

De wedstrijd in Kopenhagen eindigde in een 0-1-overwinning voor Finland, dat dankzij een doelpunt van Joel Pohjanpalo na de hervatting de eerste overwinning ooit op een EK boekte. Denemarken speelt nog tegen België en Rusland.