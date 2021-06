In de rubriek Oud-Oranje Oordeelt leggen we een oud-international vijf vragen voor over het Nederlands elftal op dit EK. In aflevering 2 Adri van Tiggelen, die 56 interlands speelde en met Oranje Europees kampioen werd in 1988.

1. Bondscoach Frank de Boer gaat tegen Oekraïne starten met een 5-3-2-formatie. Logisch?

"Nee, ik ben geen voorstander van 5-3-2. Het is nu mode onder trainers en als de ene koe gaat dan loopt de ander erachteraan. Ik zou voor 4-3-3 kiezen, zo hebben we meestal gespeeld en vaak met succes."

2. Is het terecht dat De Boer voor Maarten Stekelenburg kiest als eerste doelman

"Tim Krul of Stekelenburg, dat is mij om het even. Ik vind het verschil niet zo groot. Voor mij is Jasper Cillessen de nummer één, dat is de beste keeper die we hebben. Jammer dat hij er niet bij is."

3. Wie moet naast Memphis Depay spelen in de voorhoede?

"Dus je gaat ervan uit dat ik vind dat Memphis moet spelen? Ik vind dat hij te vaak voor zichzelf gaat. Hij neemt de bal aan, ook als in een keer doorspelen beter is. Het is niet mijn type spits, al besef ik dat hij nu wel de beste optie is. En dan zou ik Donyell Malen ernaast zetten. Dan heb je twee beweeglijke types en meer snelheid dan met Wout Weghorst of Luuk de Jong."

Adri van Tiggelen in actie tegen het GOS tijdens het EK 1992. Adri van Tiggelen in actie tegen het GOS tijdens het EK 1992. Foto: Getty Images

4. Gaat Nederland winnen van Oekraïne?

"Oranje heeft geen ploeg die zo drie, vier keer scoort. Zeker niet als Oekraïne behoudend speelt. Het is te hopen dat ze er niet steeds gevaarlijk uitkomen, dat wordt link zonder Matthijs de Ligt. Met Virgil van Dijk erbij mis je gewoon je twee beste verdedigers. Maar goed, laat ik positief zijn. Ik ga voor een kleine overwinning voor Oranje."

5. Hoever komt Oranje dit EK?

"De poule komen ze door. Het zou wel heel erg zijn als dat niet lukt met deze tegenstanders. Maar veel verder durf ik nu niet te kijken. Vooralsnog ben ik niet over de indruk van Oranje, ik zie weinig vastigheden. Maar goed, het is een apart toernooi en een raar seizoen geweest door de coronapandemie. Dat kan de favorieten opbreken en dan kan Oranje profiteren."