Lezers van NU.nl zien zondag liever Donyell Malen dan Wout Weghorst in de basis bij Oranje in het eerste EK-duel, zondagavond tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

8.308 mensen vulden deze week op NU.nl hun ideale Oranje-elftal in voor de eerste EK-wedstrijd van het Nederlands elftal sinds 2012.

Memphis Depay is onomstreden in de tweemansaanval van het 5-3-2-systeem dat bondscoach Frank de Boer zondag zal hanteren; de oud-PSV'er werd door 97 procent van de stemmers gekozen.

Over zijn kompaan voorin is er ook bij de NU.nl-lezers flink wat discussie. Malen wint het met 52 procent net van Weghorst (46 procent). Steven Berghuis (44 procent) valt ook net buiten de basiself.

Aanvallers Memphis Depay: 97 procent

Donyell Malen: 52 procent

Wout Weghorst (46 procent), Steven Berghuis (44 procent), Cody Gakpo (11 procent), Luuk de Jong (6 procent), Quincy Promes (6 procent)

Weinig steun voor De Roon

Op het middenveld is er weinig steun voor Marten de Roon. De speler van Atalanta, die van De Boer een basisplaats lijkt te krijgen, hoeft slechts van 10 procent van de stemmers aan de aftrap te verschijnen.

Onze lezers zien liever Ryan Gravenberch (57 procent) naast de zekerheidjes Frenkie de Jong en Georgino Wijnaldum. Ook Davy Klaassen (44 procent) kreeg veel meer stemmen dan De Roon.

Middenvelders Frenkie de Jong: 99 procent

Georginio Wijnaldum: 94 procent

Ryan Gravenberch: 57 procent

Davy Klaassen (44 procent), Marten de Roon (10 procent), Teun Koopmeiners (6 procent)

Timber krijgt meer stemmen dan Aké

Achterin kiezen de NU.nl-lezers voor keeper Maarten Stekelenburg (86 procent) en verdedigers Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind, Denzel Dumfries en Owen Wijndal.

Dat zou normaal gesproken ook de opstelling van De Boer zijn, maar De Ligt is nog niet voldoende hersteld van zijn liesblessure. Jurriën Timber (36 procent) krijgt de voorkeur boven Nathan Aké (21 procent) als de vervanger van De Ligt.

Nederland-Oekraïne begint zondag om 21.00 uur.

Verdedigers Matthijs de Ligt: 88 procent

Stefan de Vrij: 84 procent

Daley Blind: 71 procent

Denzel Dumfries: 62 procent

Owen Wijndal: 52 procent

Jurriën Timber: 36 procent

Nathan Aké (21 procent), Patrick van Aanholt (11 procent), Joël Veltman (4 procent)

Keepers Maarten Stekelenburg: 86 procent

Tim Krul (12 procent), Marco Bizot (3 procent)

Opstelling Oranje volgens NU.nl-lezers: Stekelenburg; Dumfries, Timber*, De Vrij, Blind, Wijndal; Gravenberch, Wijnaldum, De Jong; Memphis, Malen.

*De Ligt kreeg meer stemmen dan Timber, maar is geblesseerd

Vermoedelijke opstelling Oranje: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Memphis, Weghorst.