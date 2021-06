De spelers en staf van Wales zijn overwegend trots op het resultaat in de eerste groepswedstrijd van het EK. In poule A werd zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Zwitserland.

De Zwitsers namen tijdens de tweede helft de leiding door een doelpunt van Breel Embolo, maar bij het ingaan van de slotfase zorgde Kieffer Moore ervoor dat zijn land een punt overhield aan de wedstrijd.

"Dit is geen slecht resultaat", zei aanvoerder Gareth Bale. "Wanneer je met 1-0 achter komt, kan je ineenstorten. Maar we toonden karakter. We hebben hard gewerkt, wat niet makkelijk was in deze hitte. Ik ben trots op de jongens."

Wales-Denemarken werd gespeeld in Bakoe, waar het tegen de 30 graden Celsius was. Wales, dat later nog tegen Turkije en Italië speelt, heeft door het resultaat nog alle kans op de volgende ronde.

Kieffer Moore redde een punt voor Wales in Bakoe. Foto: Getty Images

'Dit is een geweldige groep'

Bij het vorige EK drong Wales als debutant knap door tot de halve finales, waarin Portugal met 2-0 te sterk was. Volgens bondscoach Rob Page heeft zijn ploeg ook nu weer het goede gevoel te pakken.

"Ik wilde positief aan dit toernooi beginnen en dat is wel gelukt. Dit voelt als een overwinning", zei hij. "De spelers hebben na die goal van Zwitserland lef getoond en laten zien dat ze er nog in geloofden. Het is een geweldige groep."

De volgende wedstrijd van Wales is woensdag, wanneer Turkije de tegenstander is, eveneens in Azerbeidzjan. De poulefase wordt volgende week zondag afgesloten met een duel met Italië in Rome.