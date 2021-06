Denemarken is het EK zaterdag op een zeer emotionele avond begonnen met een 0-1-nederlaag tegen debutant Finland. De wedstrijd in Kopenhagen werd overschaduwd door het in elkaar zakken van Christian Eriksen op slag van rust.

De 29-jarige Eriksen ging tegen het einde van de eerste helft naar de grond op het moment dat hij een bal wilde aannemen. De spelmaker van Internazionale werd op het veld gereanimeerd en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Nadat er na een flinke periode van onzekerheid goed nieuws kwam - het gaat naar omstandigheden goed met Eriksen - besloten zowel de Deense als Finse spelers dat ze de wedstrijd wilden uitspelen.

In het restant van de wedstrijd, waarbij de eerste helft werd afgemaakt en na een pauze van zo'n vijf minuten de tweede helft volgde, was Denemarken net als vóór de onderbreking de betere ploeg.

Het was echter Finland dat bij de eerste kans scoorde. In de zestigste minuut maakte aanvaller Joel Pohjanpalo met het hoofd de eerste Finse EK-goal ooit, waarbij keeper Kasper Schmeichel er niet goed uitzag.

Højbjerg mist kans om punt te redden

Zo'n veertien minuten na de treffer kregen de Denen de ideale kans om op gelijke hoogte te komen, maar een slap ingeschoten strafschop van Pierre-Emile Højbjerg was een prooi voor keeper Lukás Hrádecky, die tijdens de beginfase van de wedstrijd ook al een sta-in-de-weg was geweest bij een flink aantal Deense kansen.

Na de gemiste gemiste strafschop van Højbjerg probeerden de Denen het nog wel, maar het incident met Eriksen had een te zware wissel op de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand getrokken om nog aan een echt slotoffensief te beginnen.

Dankzij de eerste EK-zege ooit gaat Finland aan de leiding in groep B. België-Rusland, het andere duel in de poule, is zaterdag om 21.00 uur begonnen.