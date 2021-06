Bondscoach Andriy Shevchenko kijkt met vertrouwen uit naar de eerste wedstrijd van Oekraïne op het EK tegen het Nederlands elftal. De voormalige topspits dicht zijn ploeg zondag goede kansen toe.

"De sfeer in mijn selectie is uitstekend. We hebben onze tegenstander goed geanalyseerd. Ik durf wel te zeggen dat we er klaar voor zijn", zei Shevchenko zaterdag vlak voor de training in de Johan Cruijff ArenA.

Oekraïne kwalificeerde zich voor het EK door een groep met Portugal, Servië, Luxemburg en Litouwen winnend af te sluiten en incasseerde slechts vier goals. "Het gaat tegenwoordig om de balans tussen goed verdedigen en goed aanvallen. Dat krijgen we steeds beter onder de knie", zei Shevchenko.

De oud-speler van AC Milan en Chelsea ziet het niet als een groot nadeel dat er zondag zestienduizend Nederlandse fans op de tribune zitten. "De sfeer zal uitstekend zijn, maar wij hebben een missie. We willen de poule winnen", zei hij.

"We zijn een team gaan vormen, dat is onze kracht. We hebben ons goed kunnen voorbereiden, vanaf zondag moet het gebeuren."

Zinchenko terug op Nederlandse bodem

Voor Oleksandr Zinchenko wordt Nederland-Oekraïne een bijzondere wedstrijd. De speler van Manchester City kwam in het seizoen 2016/2017 als huurling uit voor PSV. "Dat jaar heeft mij echt een duwtje in mijn rug gegeven", zei hij zaterdag bij het persmoment in de ArenA. "Ik heb daar het Europese voetbal leren kennen. Ik bewaar waardevolle herinneringen aan die periode."

Zinchenko was bij PSV geen basisspeler, maar behoort bij City inmiddels wel tot de eerste elf. Hij stond recent nog aan de aftrap tijdens de verloren Champions League-finale tegen Chelsea (0-1).

"Na die nederlaag was ik even helemaal kapot. Dat was de zwaarste periode uit mijn loopbaan. Die finale had ons seizoen nog mooier kunnen maken", aldus de 24-jarige Zinchenko, die bij City linksback is, maar voor Oekraïne vaak als middenvelder speelt.

"Als ik ooit ben gestopt met voetbal, dan zal ik trots zijn dat ik die finale heb gespeeld. Maar nu ligt de focus helemaal op het EK. Ik speel waar de bondscoach mij nodig heeft. Ik speel niet voor mezelf, maar om onze bevolking trots te maken."

Het duel tussen Oranje en Oekraïne begint zondag om 21.00 uur.