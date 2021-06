Christian Eriksen, die zaterdag op het veld moest worden gereanimeerd tijdens de EK-wedstrijd Denemarken-Finland (0-1), heeft vanuit het ziekenhuis gesproken met zijn Deense teamgenoten voordat het duel in Kopenhagen werd hervat.

"De spelers hebben met Christian gesproken en hoorden toen dat het goed met hem gaat", zei directeur Peter Møller van de Deense voetbalbond tegen de Deense publieke omroep DR. "

De 29-jarige Eriksen zakte aan het einde van de eerste helft opeens in elkaar nabij de zijlijn. Hij werd snel geholpen door de medische staf en na een reanimatie op het veld naar een ziekenhuis in Kopenhagen gebracht.

De Deense bond meldde na ongeveer een uur dat de oud-Ajacied bij kennis is. De middenvelder kan praten en maakt het naar omstandigheden goed. Vervolgens werd er in overleg met de spelers van Denemarken en Finland besloten om het duel te hervatten. Joel Pohjanpalo bezorgde de Finnen de zege met een goal in de zestigste minuut.

"Onze spelers hadden niet verder willen gaan als er slecht nieuws was over Christian", aldus Møller. "Ze zullen ongetwijfeld in shock zijn en veel adrenaline voelen, maar ze wilden spelen."

Volgens Møller kwam Eriksen weer bij kennis nog voordat hij het stadion werd uitgedragen. "Hij is razendsnel geholpen en dat heeft hem gered."