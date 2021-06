De gestaakte EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland is zaterdag vanaf 20.30 uur hervat. Het duel in Kopenhagen werd eerder op de avond stilgelegd nadat Christian Eriksen in elkaar zakte op het veld.

De spelers van beide ploegen waren ervan op de hoogte dat het naar omstandigheden goed gaat met Eriksen - de spelmaker liet dat zelf aan zijn Deense ploeggenoten weten - en wilden de wedstrijd ondanks de impact van het incident uitspelen.

Het duel werd vlak voor rust bij een 0-0-stand stilgelegd nadat de 29-jarige Eriksen naar de grond ging op het moment dat hij een bal wilde aannemen. Hij werd gereanimeerd op het veld en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Inmiddels is duidelijk dat Eriksen bij kennis is, dat hij in stabiele toestand is en dat hij ademt en kan praten. "De spelers willen de wedstrijd uitspelen en doen dat waarschijnlijk op adrenaline", zei Peter Møller, de directeur van de Deense voetbalbond.

De laatste minuten van de eerste helft van Denemarken-Finland, de eerste wedstrijd in groep B, werden uitgespeeld en na een pauze van vijf minuten zijn de ploegen aan de tweede helft begonnen.

Later op zaterdag staat in poule B nog het duel tussen België en Rusland op het programma. Die wedstrijd, die wordt gespeeld in Sint-Petersburg, begint zoals gepland om 21.00 uur.