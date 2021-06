Christian Eriksen ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis nadat hij zaterdag moest worden gereanimeerd tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland in Kopenhagen. De 29-jarige Deense middenvelder zakte in elkaar op het veld.

De Europese voetbalbond meldde ongeveer een uur na het incident dat Eriksen is gestabiliseerd en de Deense voetbalbond vervolgens dat hij bij kennis is. Even daarvoor circuleerde er al een foto op internet waarop is te zien dat Eriksen zijn ogen open heeft en zijn arm beweegt.

Eriksen ging vlak voor de rust bij Denemarken-Finland ter hoogte van de zijlijn met tollende ogen naar de grond. De medische staf van beide landen haastte zich naar de speler en nadat het medische personeel in het stadion was gearriveerd, werd er begonnen met reanimeren.

Het duel werd stilgelegd. De spelers van Denemarken en Finland en de bijna zestienduizend toeschouwers op de tribunes keken met betraande ogen toe hoe de medici minutenlang bezig waren met Eriksen. Hij werd omringd door al zijn ploeggenoten na een kwartier per brancard van het veld gedragen.

Christian Eriksen wordt op het veld gereanimeerd door het medische personeel. Christian Eriksen wordt op het veld gereanimeerd door het medische personeel. Foto: AFP

Wedstrijd is voorlopig gestaakt

De wedstrijd is voorlopig gestaakt. Het publiek, dat Eriksen constant toezingt, is op verzoek van de UEFA nog wel aanwezig in het stadion in afwachting van meer nieuws. De stadionspeaker gaf te kennen dat hij omstreeks 19.45 uur met een update komt over wat er gebeurt met het duel.

Eriksen geldt als een van de sterspelers van Denemarken, waarvoor hij zaterdag zijn 109e interland speelde en 36 doelpunten maakte. Hij staat onder contract bij Internazionale, waarmee hij dit seizoen kampioen van Italië werd. In het verleden was hij actief bij Ajax en Tottenham Hotspur.

Het EK is vrijdag begonnen met de wedstrijd Italië-Turkije (3-0). Zaterdag is ook al Zwitserland-Wales (1-1) afgewerkt en vooralsnog staat zaterdagavond ook nog België-Rusland op het programma. Het Nederlands elftal opent het toernooi zondag tegen Oekraïne. Bij Denemarken-Finland stond het nog 0-0.