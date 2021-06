Na een week waarin het bij Oekraïne vooral ging over het omstreden shirt waarin het EK wordt gespeeld, hoopt de zelfverzekerde ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko zich zondag tegen Oranje sportief te laten gelden. "Als er ooit een kans is om stiekem te winnen, is het nu."

Shevchenko werd maandag na een overtuigende 4-0-zege op Cyprus, de laatste test voor het EK, geconfronteerd met uitspraken die Frank de Boer recent had gedaan. In gesprek met OnsOranje voorspelt de Nederlandse bondscoach dat zijn ploeg met 3-1 van Oekraïne wint. De getergde reactie van Shevchenko: "Hij weet waarschijnlijk iets wat ik niet weet."

Het tekent de zelfverzekerdheid bij de Oekraïners, die volgens Evgeniy Levchenko misschien wel sterker zijn dan ooit. De achtvoudig international en oud-speler van Vitesse, Helmond Sport, Cambuur, Sparta, FC Groningen en Willem II geeft zijn land een goede kans tegen Oranje.

"Als er ooit een kans is voor Oekraïne om gelijk te spelen of stiekem te winnen, dan is dat zondag", zegt Levchenko, die ook voorzitter is van spelersvakbond VVCS, over het duel met Oranje.

"Ze gaven tegen Schotland en Georgië best veel kansen weg en hebben het nieuwe systeem met vijf verdedigers nog niet onder de knie. Dit is een goed moment om ze te treffen."

'Shevchenko heeft er een collectief van gemaakt'

Volgens de 43-jarige Levchenko is een flink deel van het Oekraïense zelfvertrouwen toe te schrijven aan de manier waarop Shevchenko de ploeg laat spelen. "Hij heeft er een hecht collectief van gemaakt", zegt hij over de oud-spits van AC Milan en Chelsea.

"We wonnen de kwalificatiepoule van het EK met slechts vier tegentreffers. In de groep versloegen we zelfs Portugal. Oekraïne presteert opvallend sterk tegen betere ploegen. In oktober versloegen we Spanje, terwijl we maar 30 procent van de wedstrijd de bal hadden en laatst in maart speelden we gelijk tegen Frankrijk."

Shevchenko heeft niet alleen de beschikking over spelers als oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Andriy Yarmolenko (West Ham United) en de genaturaliseerde Marlos (Shakhtar Donetsk), maar ook over twee Italiaanse assistenten.

'Ze wisten zelfs Mbappé te bestrijden'

"Zij bereiden de spelers erg goed voor. In maart wisten ze tegen Frankrijk zelfs Kylian Mbappé te bestrijden", aldus Levchenko. "Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum zijn geweldige spelers, maar kwamen tegen Schotland en Georgië nog niet in hun kracht. Ze waren een beetje aan het zwemmen en moesten veel te veel rennen."

De wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena en begint zondag om 21.00 uur. Eerder op de dag (aftrap: 18.00 uur) gaat in Boekarest het andere duel in groep C tussen Oostenrijk en Noord-Macedonië.