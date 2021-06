Wales is zaterdag met een gelijkspel begonnen aan het EK. De revelatie van het EK van 2016 moest in Bakoe genoegen nemen met 1-1 tegen Zwitserland.

Onder toeziend oog van een kleine negenduizend toeschouwers kwam Wales in de 49e minuut op achterstand door een doelpunt van Breel Embolo, maar in de 74e minuut werd de stand in evenwicht gebracht dankzij een treffer van Kieffer Moore.

In het andere duel in deze poule A won Italië vrijdag al in de openingswedstrijd met 3-0 van Turkije. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales.

Wales stuntte vijf jaar geleden op het vorige EK met een halvefinaleplaats. Bij de Britten is er de laatste tijd veel rumoer doordat Ryan Giggs (in ieder geval totdat een rechter oordeelt over de zaak) moest vertrekken als bondscoach vanwege het vermeende mishandelen van zijn ex-vriendin.

Wales weet Bale amper te vinden

Met Robert Page als vervanger van Giggs en Albert Stuivenberg als assistent op de bank had Wales veel moeite met Zwitserland. Sterspeler Gareth Bale werd amper gevaarlijk, waardoor er weinig kansen werden gecreëerd.

Moore kreeg na een kwartier spelen nog wel een goede kopmogelijkheid - stijlvolle redding van doelman Yann Sommer, die PSV'er Yvon Mvogo op de bank hield - maar daarna waren de gevaarlijkste momenten vooral aan de andere kant.

Zwitserland sloeg nog niet toe bij kansen voor Fabian Schär (inzet achter het standbeen langs) en Haris Seferovic (bal verkeerd geraakt), maar vlak na rust was het wel raak. Embolo kopte een hoekschop van Xherdan Shaqiri binnen.

Wales leek de creativiteit te ontberen om die achterstand nog ongedaan te maken, maar dat gebeurde een kwartier voor tijd vrijwel uit het niets wel. Ook Moore kopte een ingestudeerde hoekschop binnen.

Met name Zwitserland wilde zich niet neerleggen bij een remise en ging op jacht naar de winnende goal. Invaller Mario Gavranovic leek die te maken, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.