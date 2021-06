Georginio Wijnaldum dacht lang dat hij komend seizoen speler van FC Barcelona zou zijn. De dertigjarige middenvelder verruilde Liverpool vrijdag echter transfervrij voor Paris Saint-Germain.

"Ik heb een andere keuze gemaakt, wat heel moeilijk was", zei Wijnaldum zaterdag op een persconferentie in Zeist, waar hij zich met het Nederlands elftal voorbereidt op de eerste groepswedstrijd op het EK zondag tegen Oekraïne.

Vorig jaar al kwamen er geruchten naar buiten dat Wijnaldum een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met Barcelona. Zijn management werd onlangs zelfs gezien bij Camp Nou, maar hij vertrekt dus naar Parijs.

"Ik heb vier weken onderhandeld met Barcelona en we zijn er helaas niet uit gekomen. Paris Saint-Germain was sneller en slagvaardiger. En het project dat ze daar hebben, spreekt me heel erg aan", aldus Wijnaldum.

'Ging voor mijn gevoel meespelen in team'

Wijnaldum ondertekende bij Paris Saint-Germain een contract voor drie jaar tot medio 2024. Hij krijgt naar verluidt een jaarsalaris van 9,5 miljoen euro en dat zou bijna het dubbele zijn van wat hij bij Barcelona, waar hij herenigd had kunnen worden met trainer Ronald Koeman, had kunnen verdienen.

"Het is een opluchting dat ik de transfer voor het EK heb kunnen afronden, want het ging voor mijn gevoel toch meespelen in het team. Het was een hectische week, maar ik kan nu volledig gefocust zijn op het toernooi. Ik ben heel blij dat ik duidelijkheid heb", vertelde Wijnaldum.

"Nogmaals, het was een moeilijke keuze. Het zijn twee grote clubs waarvoor je graag wil spelen. Ik moet eerlijk zeggen dat ook ik dacht dat ik naar Barcelona zou gaan, ook omdat zij destijds de enige club waren die echt geïnteresseerd was. Maar we kwamen er niet uit en met Paris Saint-Germain wel."

Wijnaldum speelde sinds 2016 bij Liverpool, waar hij zeer succesvol was met onder meer de titel in de Premier League en de winst van de Champions League en het WK voor clubs. Daarvoor was hij actief bij Feyenoord, PSV en Newcastle United. Hij heeft nu 75 interlands achter zijn naam staan.