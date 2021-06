Bondscoach Frank de Boer kiest definitief voor 5-3-2 in de eerste EK-wedstrijd van Oranje zondag tegen Oekraïne, maar hij benadrukt dat er snel geschakeld kan worden naar een ander systeem. Bovendien spreekt hij zelf liever van 3-5-2.

"We proberen altijd dominant te voetballen en dat willen we ook in 3-5-2 doen. 5-3-2 vind ik zo negatief klinken", zei De Boer zaterdag op de persconferentie van Oranje daags voor het treffen met Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik zeg liever 3-5-2, omdat we het spel in handen willen hebben en dan moeten de wingbacks vrij hoog staan. Je speelt dus eerder met drie verdedigers."

Het is zeker niet uitgesloten dat Oranje in de loop van de wedstrijd tegen Oekraïne alsnog 4-3-3 gaat spelen. "Met één wissel, een wingback eruit, ga je zo naar 4-3-3", vertelde De Boer. "We starten tegen Oekraïne sowieso in 3-5-2 en dan kijken we gedurende de wedstrijd. En misschien dat we ook weleens in 4-3-3 beginnen."

37 De Boer over Stekelenburg op doel: 'Moeilijke keuze'

Veel jongens zijn gewend aan 4-3-3

De keuze van De Boer voor 5-3-2 zorgt voor veel discussie, maar hij is ervan overtuigd dat dit nu het beste systeem is voor Oranje. "In deze opstelling hebben we de beste mensen op de beste plek staan. Spelers die het hele jaar in de top op dezelfde positie gespeeld hebben."

Georginio Wijnaldum schoof ook aan op de persconferentie en hij vertelde dat de spelers achter de keuze voor 3-5-2 dan wel 5-3-2 staan. "Veel jongens zijn gewend aan 4-3-3, maar de 5-3-2 is goed ontvangen. We hebben er veel op getraind en zeker de laatste trainingen waren heel positief."

Nederland-Oekraïne begint zondag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Bij Oostenrijk-Noord-Macedonië, de andere wedstrijd in groep C, is de aftrap om 16.00 uur in Boekarest.

Matthijs de Ligt moet het duel met Oekraïne aan zich voorbij laten gaan. De verdediger van Juventus is zo goed als hersteld van een liesblessure, maar er wordt geen risico genomen.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Memphis, Weghorst.