De Belgische bondscoach Roberto Martínez is er niet bang voor dat zijn ploeg op dit EK gebukt gaat onder de hoge verwachtingen van de buitenwereld. De Spanjaard denkt dat de Rode Duivels er klaar voor zijn.

"We zijn enthousiast. Als je het vliegtuig instapt, besef je dat het toernooi echt bijna begint. Iedereen is gefocust op zijn taak. We willen morgen genieten op het veld", zei Martínez vrijdag tegen Sporza.

Alom wordt gedacht dat dit EK een van de laatste kansen is op een prijs voor de veelgeprezen gouden generatie van België. Veel basisspelers, zoals Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, zijn al op leeftijd.

"Misschien zijn er nu wel meer verwachtingen dan drie jaar geleden op het WK van 2018 (België pakte toen brons, red.). Er zijn ook meer neutrale fans die ons volgen, maar deze ploeg is ervaren genoeg om met die verwachtingen om te gaan."

De spelers van België dollen met elkaar tijdens de training. De spelers van België dollen met elkaar tijdens de training. Foto: Pro Shots

'Rusland wordt meteen een echte test'

België speelt zaterdag in Sint-Petersburg de eerste groepswedstrijd tegen Rusland. Denemarken en Finland zijn de andere tegenstanders in poule B. De nummers één en twee en de beste vier nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales.

"De eerste wedstrijd tegen Rusland wordt meteen een echte test. We kennen ze goed. De ploegen hebben niet veel geheimen voor elkaar. Rusland heeft veel ervaring. Ze kunnen ook op verschillende manieren spelen", aldus Martínez.

België heeft de nodige blessurezorgen. Kevin De Bruyne (breukje in linker oogkas) en Axel Witsel (achillespeesblessure) ontbreken tegen Rusland. Eden Hazard is er wel bij, maar hij is pas net hersteld van een dijbeenblessure.

"Kevin en Axel zijn achtergebleven in Tubeke en volgen daar een individueel programma. Ze zijn niet goed genoeg om tegen Rusland te spelen en door in Tubeke te blijven winnen ze tijd. Maar ik ben tevreden over hun progressie."