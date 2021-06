Het Nederlands elftal moet het zondag in de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Oekraïne zonder Matthijs de Ligt stellen. De verdediger is niet op tijd hersteld van een liesblessure.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

De Ligt liep de kwetsuur vorige week op tijdens het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos. Hij trainde de afgelopen week gedeeltelijk mee met de groep, maar liet de partijspelletjes nog schieten.

"Het duel met Oekraïne komt iets te vroeg voor Matthijs. We willen geen risico nemen. We hebben hierna nog twee groepswedstrijden", zei bondscoach Frank de Boer zaterdag op een persconferentie in Zeist.

"Als het nog heel spannend was geweest, hadden we het risico wel kunnen nemen. Hij zit er heel dicht tegenaan, dus we verwachten dat hij er in het volgende duel weer bij is. Daar is de revalidatie nu op gericht."

37 De Boer over Stekelenburg op doel: 'Moeilijke keuze'

Timber lijkt basisplaats te hebben

Door het wegvallen van De Ligt lijkt er tegen Oekraïne een basisplaats weggelegd voor Jurriën Timber. De tiener verscheen ook al aan de aftrap in de laatste twee oefenwedstrijden tegen Georgië (3-0-zege) en Schotland (2-2), toen hij debuteerde.

De Boer bevestigde dat Oranje net als in die duels ook tegen Oekraïne in een 5-3-2-formatie gaat spelen. Stefan de Vrij en Daley Blind zijn waarschijnlijk de andere centrale verdedigers en Denzel Dumfries en Owen Wijndal de backs.

Nederland-Oekraïne begint zondag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Er zijn zestienduizend toeschouwers welkom in het stadion.

Oostenrijk (donderdag) en Noord-Macedonië (volgende week maandag) zijn eveneens in Amsterdam de andere tegenstanders in poule C. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales.