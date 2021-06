Matthijs de Ligt is zaterdag begonnen aan de laatste training van het Nederlands elftal voor de eerste wedstrijd van het EK, zondag tegen Oekraïne. De 21-jarige verdediger herstelt van een liesblessure, die hij vorige week opliep tijdens het trainingskamp in Portugal. Het is nog steeds onduidelijk of De Ligt tegen Oekraïne kan spelen.

Bondscoach Frank de Boer heeft zijn groep van 25 internationals compleet in Zeist. Om 13.45 uur geeft de bondscoach een persconferentie. Mogelijk vertelt hij dan al of hij het tegen Oekraïne aandurft met De Ligt.

De Boer heeft ook nog niet laten weten wie zijn eerste doelman wordt op het EK: Maarten Stekelenburg of Tim Krul. Stekelenburg stond in de laatste oefenwedstrijd tegen Georgië (3-0-zege) onder de lat.

De media mogen de laatste training van Oranje voor de ontmoeting met Oekraïne slechts een kwartier volgen. Ze kunnen dus niet zien of De Ligt volledig wordt belast. De verdediger van Juventus trainde afgelopen week gedeeltelijk mee met de groep, maar liet de partijspelletjes nog schieten.

Mocht De Ligt niet op tijd fit zijn, dan lijkt Jurriën Timber zijn meest logische vervanger. De negentienjarige Ajacied verving De Ligt zondag al tegen Georgië.

Nederland trapt zondag om 21.00 uur af tegen Oekraïne. Donderdag staat de tweede poulewedstrijd tegen Oostenrijk op het programma. De groepsfase van het EK wordt maandag 21 juni afgesloten met een wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Al deze wedstrijden worden in Amsterdam gespeeld.