Gareth Bale merkt dat de verwachtingen van Wales voor het EK hoog zijn vanwege het historische EK van 2016, toen de ploeg de halve finales haalde. De aanvaller van Real Madrid vindt het echter niet helemaal realistisch om te denken dat zijn ploeg weer kan stunten.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Op basis van het EK in 2016 is het wel begrijpelijk dat er mensen zijn die denken dat we misschien weer tot zoiets in staat zijn. Maar dit is een ander toernooi en we hebben een ander team", benadrukte Bale vrijdag op een persconferentie.

"We moeten eerst maar eens proberen om deze moeilijke groep te overleven", doelde hij op de poule met Italië, Zwitserland en Turkije. "Net als in 2016 moeten we nog niet te ver vooruitkijken en ons goed op elke wedstrijd focussen. We zullen echt heel hard moeten werken om de achtste finales te bereiken."

Op het EK van 2016 eindigde Wales verrassend bovenaan in een groep met Engeland, Slowakije en Rusland. Op weg naar de halve finales werd afgerekend met Noord-Ierland en titelkandidaat België. De latere winnaar Portugal bleek op weg naar de eindstrijd een maatje te groot voor Wales.

Gareth Bale draagt de aanvoerdersband bij Wales. Gareth Bale draagt de aanvoerdersband bij Wales. Foto: AFP

Aanvoerdersband maakt Bale trots

Dit wordt de tweede keer dat Wales meedoet aan het EK en het eerste toernooi dat Bale de aanvoerdersband draagt. De sterspeler neemt de rol over van verdediger Ashley Williams, die eerder dit jaar een punt achter zijn loopbaan zette.

"Het is een heel grote eer om je land op een groot toernooi als aanvoerder te mogen leiden. Ik zie het als een van de hoogtepunten uit mijn loopbaan tot nu toe", aldus Bale, die al 91 interlands achter zijn naam heeft staan.

Wales begint het EK zaterdag om 15.00 uur met een wedstrijd tegen Zwitserland in het Azerbeidzjaanse Bakoe. In dezelfde groep begon titelkandidaat Italië het toernooi vrijdagavond met een overtuigende 3-0-overwinning op Turkije.