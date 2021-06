Bondscoach Senol Günes had verwacht dat Turkije vrijdagavond ondanks de underdogpositie veel meer tegenstand had kunnen bieden aan Italië. De Turken hadden echter weinig in te brengen in het openingsduel van het EK en gingen met 3-0 ten onder in Stadio Olimpico.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"We wisten dat we tegen een sterke ploeg speelden, maar we verwachtten een beter resultaat", zei Günes op zijn persconferentie in Rome. "De wedstrijd verliep niet zoals wij het voor ogen hadden. Italië was veel dominanter dan wij."

In de eerste helft bleef het defensief ingestelde Turkije een tegentreffer bespaard, maar na rust werd Italië alsnog beloond voor de aanvallende intenties. Merih Demiral zorgde in de 53e minuut met een eigen doelpunt voor de openingstreffer, waarna Ciro Immobile en Lorenzo Insigne de marge later in de tweede helft naar drie vergrootten.

"We verloren de bal veel te vaak en daardoor hielpen we Italië in het zadel", baalde Günes. "Na het eerste tegendoelpunt raakten we afgeleid en verloren we de controle over de wedstrijd. Ik ben niet blij met het resultaat, maar ik had vooral een betere wedstrijd verwacht."

Door de ruime nederlaag tegen Italië mag Turkije zich bijna geen misstap meer veroorloven in de strijd om een plek in de achtste finales. De ploeg van Günes vervolgt het toernooi woensdag met een wedstrijd tegen Wales in Bakoe en sluit de groepsfase zondag 20 juni in de Azerbeidzjaanse hoofdstad af tegen Zwitserland.

"Tegen Italië hadden we geen controle over de wedstrijd en fysiek waren we ook niet best. Door deze nederlaag worden de wedstrijden tegen Wales en Zwitserland heel belangrijk en daar gaan we ons nu volledig op richten", aldus Günes.