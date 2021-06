Het Belgisch elftal werd de afgelopen jaren bewierookt, maar een wereldtitel of Europese titel bleef telkens uit. Voor deze gouden generatie wacht op dit EK een van de laatste kansen. "Ik denk dat België 50 procent kans heeft om Europees kampioen te worden."

Zo'n tien jaar geleden werd op de nationale televisie in België een enquête gehouden over de populariteit van de nationale ploeg. Wat bleek, die was tot het nulpunt gedaald. Niet zo gek ook, want de Belgen ontbraken al jaren op een eindtoernooi. Afwezig op de WK's van 2006 en 2010 en de EK's van 2004, 2008 en 2012.

Maar toen kwam de ommekeer. België plaatste zich wel voor het WK van 2014 en opeens was er een overschot aan toptalent. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Thibaut Courtois, om maar wat namen te noemen. Stuk voor stuk spelers die al in de Europese top speelden of op weg daarnaartoe waren.

"In België heerst vooral het gevoel dat dit misschien wel de laatste kans is met deze gouden generatie om iets te kunnen doen", zegt de tot Belg genaturaliseerde Nederlander Harm van Veldhoven, die in het verleden trainer was van onder meer Roda JC en tegenwoordig voorzitter is van Lommel SK.

"Op dit niveau word je gepakt als je twee of drie posities in het elftal niet goed bezet hebt. Zo hoog is de kwaliteit vandaag de dag in de voetballerij, zeker met landen als Duitsland, Spanje en Frankrijk. Dat besef is er wel in België en daarom vindt iedereen dat het nu eigenlijk wel zou moeten gebeuren."

De spelers van België vieren de derde plaats op het WK van 2018. De spelers van België vieren de derde plaats op het WK van 2018. Foto: ProShots

'Ze werden te pas en te onpas lastiggevallen'

Dat komt vooral doordat veel spelers op leeftijd zijn en dan met name in de verdediging. De 34-jarige Vertonghen en 32-jarige Toby Alderweireld lijken een basisplaats te hebben op dit EK. Opvolgers voor de oud-Ajacied zijn er niet in overvloede. Hun vaste vervanger, Thomas Vermaelen, die ook een verleden heeft bij Ajax, is nog ouder met zijn 35 jaar.

"In hun interviews werd dat drietal te pas en te onpas lastiggevallen met vragen over hun leeftijd. Hoe ze daarop reageerden, daar sprak voor mij veel volwassenheid uit. Ze bleven daar rustig onder, trachtten dat te weerleggen met goede argumenten, zonder zich op te winden", aldus Franky Van der Elst, 86-voudig international van België.

"Dat Kompany is weggevallen is natuurlijk een aderlating, maar die hebben we ook vaak moeten missen en toen hebben we ook goede resultaten behaald. Maar als het straks minder gaat, wordt dat natuurlijk weer een item. Zo gaat dat in het voetbal." Als je tegenover Mbappé komt te staan, dan maakt het geen verschil of je 25 of 35 bent."

Daar komt nog eens bij dat België te maken heeft met de nodige blessurezorgen. De Bruyne (breukje in linker oogkas) en Axel Witsel (achillespeesblessure) zijn er zaterdag sowieso niet bij in de eerste groepswedstrijd tegen Rusland en datzelfde geldt mogelijk ook voor Hazard (dijbeenblessure).

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld staan al jaren samen in de verdediging bij België. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld staan al jaren samen in de verdediging bij België. Foto: Proshots

'We zijn niet voor niets al een tijdje de nummer één'

België is dus op voorhand niet dé topfavoriet voor de Europese titel. Het sprankelende voetbal op het WK van 2014 (kwartfinales), het EK van 2016 (kwartfinales) en het WK van 2018 (brons) blijft de laatste tijd uit. Zo was er enkele dagen voor de overwinning op Kroatië nog een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen Griekenland.

"Ik denk dat België 50 procent kans heeft om Europees kampioen te worden. We zijn niet voor niets al een tijdje de nummer één op de FIFA-ranking. Maar je bent ook van heel veel zaken afhankelijk: corona, blessures, dat Hazard en De Bruyne het verschil moeten maken. Die zaken zullen allemaal goed moeten vallen op het toernooi", vertelt Van Veldhoven.

"Veel mensen zeggen dat we minder goed zijn dan drie jaar geleden. Dat is misschien ook wel zo, maar je kan het ook zo bekijken: Lukaku is veel beter geworden, we hebben nu Youri Tielemans die zich stormachtig ontwikkeld heeft. Het zal dus moeten blijken of we beter of minder zijn dan drie jaar geleden", stelt Van der Elst.

"Als iedereen fit is, dan mag je de lat ook gerust een beetje hoger leggen en ambitieus zijn", besluit Van Veldhoven. "Ik denk wel dat dit de generatie is die ver kan komen en dat we hierna weer rustig bescheiden moeten worden en dan weer hele andere verwachtingen moeten hebben. Laten we eerst vooral nog een keer genieten van deze ploeg."