De spelers en bondscoach van Italië zijn vol vertrouwen na de sterke start op het EK. 'La Squadra Azzurra' was vrijdagavond in de openingswedstrijd van het EK overtuigend met 3-0 te sterk voor Turkije.

"We hebben goed gespeeld", zei bondscoach Roberto Mancini. "We kregen het niet voor elkaar om in de eerste helft te scoren, maar het was ook niet makkelijk. Het was de eerste wedstrijd en Turkije heeft een erg goede ploeg."

Het duurde tot de 53e minuut tot de openingstreffer in Rome viel. Die werd gemaakt door de Turkse verdediger Merih Demiral, die een voorzet van Domenico Berardi ongelukkig in zijn eigen doel werkte.

"De beslissing viel toen we het tempo opvoerden, waardoor we er telkens in slaagden om de vrije man te vinden", aldus Mancini. "Deze goede start geeft ons, het publiek en alle Italianen voldoening. Het was een geweldige avond en ik hoop dat er nog veel zullen volgen. Of we Wembley kunnen halen? Er is nog een lange weg te gaan."

Vreugde bij bondscoach Roberto Mancini en Lorenzo Insigne, de maker van de 3-0. Vreugde bij bondscoach Roberto Mancini en Lorenzo Insigne, de maker van de 3-0. Foto: Getty Images

'Geweldig om in dit stadion op het EK te scoren'

Een klein kwartier na de openingsgoal zorgde Ciro Immobile in het Stadio Olimpico, waar hij op clubniveau met Lazio speelt, voor de 2-0. "Geweldig om in de openingswedstrijd van het EK in dit stadion te scoren", jubelde de spits.

Immobile was ook blij met de steun van het publiek in het stadion, waar een kleine zestienduizend toeschouwers aanwezig waren. "Het was fantastisch om de fans na zo'n lange tijd weer te zien juichen. We konden eindelijk weer allemaal samenkomen na zo'n lange periode met dat verdomde virus."

Na afloop werd Leonardo Spinazzola verkozen tot man van de wedstrijd. De middenvelder zag voorafgaand aan de 2-0 een inzet gekeerd worden door doelman Ugurcan Çakir, waarna Immobile de rebound binnenwerkte.

Spinazzola heeft veel vertrouwen in de Italiaanse ploeg. "We speelden perfect. We hebben een mix van ongelooflijke kwaliteiten in deze ploeg, met geweldige middenvelders, aanvallers en verdedigers. Iedereen draagt zijn steentje bij."