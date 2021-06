Italië heeft vrijdag de openingswedstrijd van het EK gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was in Stadio Olimpico in Rome met 3-0 veel te sterk voor een zwak Turkije.

Italië domineerde het hele duel, maar moest tot in de tweede helft wachten op de doelpunten. De 1-0 in de 53e minuut was een eigen goal van Merih Demiral, de 2-0 (66e minuut) kwam op naam van Ciro Immobile én de 3-0 (77e minuut) werd gemaakt door Lorenzo Insigne.

Bij Turkije, dat onlangs nog Nederland met 4-2 versloeg in de WK-kwalificatie, viel oud-Sparta Rotterdam- en FC Twente-aanvaller Halil Dervisoglu in bij een 0-2-stand. Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü bleef op de bank.

Het duel werd gefloten door Danny Makkelie, die debuteerde op een eindtoernooi. Ook Björn Kuipers fluit op dit EK, waardoor er voor het eerst twee Nederlandse scheidsrechters actief zijn op een eindtoernooi.

Wales en Zwitserland, die zaterdag tegenover elkaar staan in Bakoe, zijn de overige landen in groep A. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales.

Merih Demiral treurt na zijn ogen goal namens Turkije tegen Italië. Merih Demiral treurt na zijn ogen goal namens Turkije tegen Italië. Foto: Getty Images

Italië van meet af aan dominant tegen Turkije

Nadat het EK met een muzikaal spektakel officieel was geopend, had Italië onder toeziend oog van zestienduizend toeschouwers van meet af aan een veldoverwicht tegen Turkije. De Italianen sprongen in de eerste helft onzorgvuldig om met de handvol kansen.

De Turkse doelman Ugurcan Çakir moest alleen serieus redding brengen op een kopbal van Giorgio Chiellini uit een hoekschop. Lorenzo Insigne had met twee schoten het vizier niet op scherp staan en datzelfde gold voor Immobile met een kopbal.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde, maar dit keer brak Italië wel snel de ban. Demiral probeerde een harde voorzet van Domenico Berardi vlak voor de doellijn weg te werken, maar de bal belandde via zijn borst in eigen doel.

De spelers van Italië vragen scheidsrechter Danny Makkelie om een strafschop. De spelers van Italië vragen scheidsrechter Danny Makkelie om een strafschop. Foto: Getty Images

Turkije laat niets zien in aanvallend opzicht

Turkije had tot aan dat moment nog helemaal niets laten zien in aanvallend opzicht en slaagde er ook na de 1-0 niet in om meer naar voren te voetballen. Çakir voorkwam zelfs vlak daarna de 2-0 bij schoten van Leonardo Spinazzola en Manuel Locatelli.

De 2-0 kon echter niet uitblijven en die viel halverwege het tweede bedrijf alsnog. Çakir wist nog wel met een knappe reflex een inzet van Spinazzola te stoppen, maar was kansloos bij de rebound van Immobile.

De wedstrijd was daarmee beslist en in de slotfase maakte Italië er ook nog eens 3-0 van. Çakir leverde de bal zomaar in bij een uittrap, waarna de bal via meerdere schijven terechtkwam bij Insigne, die koeltjes de eindstand bepaald.

De 3-0 betekende bovendien een opvallende statistiek, want Italië scoorde voor het eerst drie keer in een EK-duel. Het zorgt ervoor dat het team van Mancini ook meteen een van de favorieten is voor de Europese titel.