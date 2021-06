De rel rond het shirt van Oekraïne op het EK is voorbij. De voetbalbond van het land heeft vrijdag gehoor gegeven aan het verzoek van de UEFA om de slogan "Glorie aan onze helden" van het tricot te verwijderen.

De UEFA keurde de leuze "Glorie aan onze helden" eerder al af. Deze tekst stond vermeld aan de binnenzijde van het shirt in de kraag. Daarmee zou worden verwezen naar de anti-Russische opstand in 2014 in Oekraïne.

Op het EK-shirt van Oekraïne staat een landkaart inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de door pro-Russen gecontroleerde separatistische regio's Donetsk en Loegansk. Deze schets mag van de UEFA op het tenue blijven staan.

De Russische voetbalbond had eerder deze week bij de UEFA een officieel protest ingediend. Oekraïne deed volgens hen aan "politieke propaganda". De UEFA ging daar dus deels in mee, waardoor Oekraïne het shirt moest aanpassen.

Oekraïne is zondag de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het EK. De wedstrijd begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

Oostenrijk en Noord-Macedonië, die eveneens zondag tegenover elkaar staan, zijn de andere landen in groep C. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales.